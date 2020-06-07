انتداب المعمل الجنائي للمعاينة .. مصرع سيدة فى حريق شقة سكنية بالظاهر

انتدبت نيابة الظاهر المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية، والذي أسفر عن مصرع ربة منزل بدائرة قسم الظاهر.





كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة المتوفية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتبين اذا كان هناك شبهة جنائية ام لا.





البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أحد العقارات فى الظاهر.





علي الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.





فيما تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق مما اسفر عن مصرع ربة منزل تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



