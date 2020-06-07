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حوادث

كثافات بين متوسطة ومرتفعة.. حالة شوارع القاهرة والجيزة اليوم الأحد

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:59 ص
المرور - ارشيفية
المرور - ارشيفية
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محمد صبرى وأحمد مهدي وندى حمدى
تشهد معظم محاور القاهرة الحيوية كثافات متوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مع عودة الموظفين من إجازة نهاية الأسبوع، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفورى معها.


ومن بين تلك المحاور التى تشهد كثافات متوسطة: صلاح سالم وكوبرى ٦ أكتوبر وكورنيش النيل والأوتوستراد ومناطق وسط القاهرة.


وقال مصدر أمنى بمرور القاهرة إن رجال المرور بالعاصمة يواصلون حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وتشهد مناطق القومية العربية ارتفاعا في الكثافات المرورية، مع ارتفاع حركة السير على محور ٢٦ يوليو بميدان لبنان وحتى مناطق سفنكس.


ويشهد كوبري ثروت ومحيط جامعة القاهرة بطئا في حركة السير باتجاه مديرية أمن الجيزة.


وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر السبت قبل الماضى حزمة من القرارات، من بينها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى جميع أنواع مركبات الأجرة فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


ولفت المصدر إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء وحدات المرور بمنع أى مواطن من الدخول إلى الوحدة لإنهاء إجراءات التراخيص، إلا إذا كان مرتديا كمامة طبية، مع ترك مسافة آمنة بين المواطنين ومنع التزاحم داخل الوحدات.


تأتى تلك الإجراءات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


كما استعرضت مصادر بمرور الجيزة، اليوم الأحد، الحالة المرورية الصباحية في شوارع وميادين المحافظة.


وأشارت المصادر إلى ارتفاع الكثافات المرورية على كورنيش النيل في إمبابة، مع انسياب تام على مناطق العجوزة وشارع النيل السياحي والبحر الأعظم.





فيما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة بالاتجاهين من المنطقة الأثرية وحتى ميدان الجيزة.


وتشهد مناطق القومية العربية ارتفاعا في الكثافات المرورية، مع ارتفاع حركة السير على محور ٢٦ يوليو بميدان لبنان وحتى مناطق سفنكس.


ويشهد كوبري ثروت ومحيط جامعة القاهرة بطئا في حركة السير باتجاه مديرية أمن الجيزة.
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