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لتحسين حياة المواطنين.. أكثر من 15 مليون مواطن مستفيد بـ"حياة كريمة"

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:29 م
الدكتور خالد عبدالفتاح،
الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير مبادرة حياة كريمة، إن الفكرة العامة للمبادرة هو تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر فقرًا، وقائمة على التشبيك بين جهات الدولة المتعددة وبالتحديد وزارة التخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية وانضم بعد ذلك هيئات ومؤسسات مثل القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل أنشطة المبادرة.

وأضاف ، خلال  حواره عبر "سكايب" في برنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين نوعية حياة المواطنين.

واوضح أن وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية يعملوا على الخطة الاستثمارية التي تستهدف أنشطتها خدمة سكان هذه القرى، حيث أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 143 قرية موزعين على 11 محافظة أغلبهم في الوجه القبلي، بواقع 7 محافظات في الوجه القبلي وبها أكثر من 130 من أصل 143 قرية.

وأشار، إلى أن المبادرة تستهدف حوالي 3 ملايين أسرة، بمتوسط ما يزيد عن 15 مليون نسمة تستهدفهم المبادرة في العام الأول لها، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي تركز أكثر على الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى الأكثر احتياجًا أو الأكثر فقرًا.
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