دعم مصر يتقدم رسميا بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات النواب

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، التقدم رسميا إلي الدكتور علي عبد العال بمشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ ومشروع قانون بتعديل يعض إحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.





وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر ، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرا حالة من الرضا والتوافق وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب وتم الاستماع الى كافة الملاحظات ليخرج القانون الى النور معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.





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وأكد القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.





في نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب ٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمى و ٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبة الـ ٢٥٪؜ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.