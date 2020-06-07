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منوعات

عادل إمام ومحمد صلاح الأبرز.. خبيرة تجميل تتقمص شخصيات المشاهير بمهارة عالية.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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منار نور
بأيدٍ ساحرة وأدوات بسيطة، تستطيع خبيرة التجميل نانسي زيدان بموهبتها الطاغية تقمص عدد من الشخصيات العامة والمشاهير بمهارة واحترافية.
 
وتحرص نانسي زيدان على تقمص الشخصية بمهارة، حيث لا تكتفي فقط بالمكياج بل تقلد نفس الملابس والحركات التي يتميز بها كل فنان.


ولاقت فيديوهات نانسي زيدان الملايين من المشاهدات بسبب أدائها في تقمص الشخصيات، وكان من أبرز الشخصيات التي قامت بأدائها: 
روجينا في مسلسل البرنس - ياسمين صبرى - المنسي  - يوسف الشريف - نيلي كريم - آسر ياسمين - محمد صلاح  - نادية الجندي -  فؤاد المهندس - عادل إمام - الكبير اوي - حزلقوم". 



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