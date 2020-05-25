نانسي زيدان ترسم العقيد أحمد منسي على وجهها في ثوان معدودة.. شاهد

وتقليدهم، برسم العقيد الشهيد أحمد المنسي على وجهها.





وظهرت فتاة التيك توك وهي تقوم برسم الميك اب على وجهها اثناء تشغيل اغنية منسي حي ميتنسيش للفنان أحمد جمال.





وعلق نانسي زيدان على الفيجيو قائلة " منسي مايتنسيش.. رحم الله شهداء الوطن".





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وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ابجاع حقيقي" و " والله انتي فنانة عبقرية" و " عظمة بجد" و " ربنا يرحم جميع شهدائنا" و " عاش جدا منسي جوه كل مصري".



