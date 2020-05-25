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فن

نانسي زيدان ترسم العقيد أحمد منسي على وجهها في ثوان معدودة.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:44 ص
نانسي زيدان
نانسي زيدان
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مصطفى كرم
قامت فنانة التيك توك نانسي زيدان التي اشتهرت برسم ملامح الشخصيات العامة على وجهها بالميك اب، وتقليدهم، برسم العقيد الشهيد أحمد المنسي على وجهها.

وظهرت فتاة التيك توك وهي تقوم برسم الميك اب على وجهها اثناء تشغيل اغنية منسي حي ميتنسيش للفنان أحمد جمال.

وعلق نانسي زيدان على الفيجيو قائلة " منسي مايتنسيش.. رحم الله شهداء الوطن".

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وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ابجاع حقيقي" و " والله انتي فنانة عبقرية" و " عظمة بجد" و " ربنا يرحم جميع شهدائنا" و " عاش جدا منسي جوه كل مصري".

و اشتهرت فتاة التيك توك نانسي زيدان بتقليد وجوه المشاهير بالرسم على وجهها من خلال الميك اب وقامت برسم عدد من النك م أبرزهم عادل امام ومحمد صلاح ويوسف الشريف ونادية الجندي. 
@nancyzidan

منسي ما يتنسيش ❤️... رحم الله شهداء القوات المسلحة والشرطة 🙏🏻🇪🇬##foryou ##foryoupage ##منسي_الاسطورة ##احمد_جمال ##الشهيد_احمد_المنسي

♬ original sound - nancyzidan
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