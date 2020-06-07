بعد انتصارهم على كورونا.. خروج 430 متعافى من مستشفى عزل أبو قير

أعلن مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا في المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، اليوم، عن تعافي وخروج 21 حالة جديدة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.





وقال مصدر طبي بمستشفى العزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إنه بخروح الحالات الـ21 يرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، إلى 430 شخصًا.





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وخصصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل ذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.





كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.