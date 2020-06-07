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محافظات

لمواجهة كورونا.. نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفيات العزل للتأكد من جاهزيتها

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:12 م
مستشفيات العزل
مستشفيات العزل
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ايمن محمود
أكدت  الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ضرورة  جاهزية جميع المستشفيات فى أى وقت لاستقبال  أى  حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت خلال  تفقد عدد من  المستشفيات بمدن الضبعة والعلمين والحمام يرافقها الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح علي ضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية  الكافية للأطباء واطقم التمريض  والعاملين بالمستشفى  وكذلك الأسٍرة.


وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  فعلي جميع العاملين بالمستشفيات الالتزام بالإجراءات الوقائية  خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظا على سلامتهم   مع  الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا مع تكثيف  جهود النظافة والتطهير والتعقيم   خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه  حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين. 

واطمأنت الدكتورة دينا  واللجنة  المشكلة  على توافرالمستلزمات الطبية والاستعداد وجاهزية عدد من المستشفيات لاستقبال أى حالات اشتباه بالفيروس للتعامل معها.
 
وأشادت نائب محافظ مطروح بالجهود المبذولة من الأطباء وأطقم التمريض والاستعداد للإجراءات الطبية  للتعامل مع أى حالات  مشتبه إصابتها بالفيروس، وموجهة باستمرار  الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة.
لمواجهة كورونا.. نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفيات العزل للتأكد من جاهزيتها
لمواجهة كورونا.. نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفيات العزل للتأكد من جاهزيتها
لمواجهة كورونا.. نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفيات العزل للتأكد من جاهزيتها
لمواجهة كورونا.. نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفيات العزل للتأكد من جاهزيتها
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