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حوادث

تيسيرا على المواطنين.. تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الجوازات.. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:07 م
الإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.


وقامت أقسام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها.


وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


يأتي ذلك فى ضوء استئناف العمل بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

 
وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على جميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
تيسيرا على المواطنين.. تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الجوازات.. صور
تيسيرا على المواطنين.. تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الجوازات.. صور
تيسيرا على المواطنين.. تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الجوازات.. صور
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