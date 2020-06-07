استهداف كوادر الأمن في إربد .. المخابرات الأردنية تعتقل 3 إرهابيين وتمنع وقوع عملية إرهابية خطيرة

تمكن رجال دائرة المخابرات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية من منع عملية ارهابية خطط لها ارهابيون لاستهداف كوادر من رجال الامن المركزي في محافظة اربد بأسلحة نارية ، وفقا لما نشرته صحيفة الرأي الاردنية





وأفاد تقرير الصحيفة الاردنية المنشور اليوم الاحد، بأن ثلاثة متهمين منتمين لتنظيم داعش الارهابي خططوا لتنفيذ عمليات اجرامية على الاراضي الاردنية





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وباشرت محكمة أمن الدولة الاردنية النظر في قضية الارهابيين الثلاثة برئاسة العميد قاضي عسكري على المبيضين وعضوية المقدم قاضي عسكري موفق المساعيد والقاضي المدني عفيف الخوالدة





وبسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم انكر الارهابيون الثلاثة التهم وادعوا بأنهم غير مذنبين





ولكن وفقا لأدلة الاتهام التي اوردتها نيابة امن الدولة لاردنية يواجه المتهمون تهم الترويج لأفكار جماعة ارهابية والانضمام لتنظيم ارهابي مسلح والمؤامرة عن عمد لتنفيذ اعمال ارهابية





وكشفت التحقيقات ان اثنين من المتهمين اتفقا على تنفيذ عملية ارهابية تستهدف مركز اربد الامني شمال الاردن واتفقا على تأمين سلاح ناري فيما لم يوافقهما الثالث ولم يبلغ عنهما الاجزة الامنية وحاول الهرب للانضمام لصفوف تنظيم داعش الا ان اجهزة الامن الاردنية اوقعت بهم جميعا وبمواجهتهم المتكررة بالتهم اعترفوا بالجرائم المنسوبة لهم