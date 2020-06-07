عبد العال يحيل مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات النواب للجنة التشريعية

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، ومن المقرر مناقشة عددا من التشريعات، والتصويت النهائي على 6 قوانين وكذلك 6 اتفاقيات الدولية.





وأحال الدكتور علي عبد العال، في بداية الجلسة، التشريعات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية للجنة التشريعية، والتي تقدم بها ائتلاف دعم مصر رسميا للبرلمان اليوم.



كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأحد/-، مشروع قانون مقدما من القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم التوقيع علية في الرياض في 6 يناير 2020، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الصحية.





وأكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمة و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.





وأكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب ٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمة و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف.





ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة ال ٢٥٪؜ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.





وأعلن ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب في خدمة وطنهم.