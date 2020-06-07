رؤساء وقيادات الأحزاب يؤيدون إعلان القاهرة ويثمنون جهود الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية.. وتنسيقية شباب الأحزاب: المبادرة تنهي معاناة الشعب الليبي وعودة دولته إلى المجتمع الدولي والعربي

رئيس "مستقبل وطن": "إعلان القاهرة" يمثل خارطة عمل أمام جميع الأطراف الليبية

رئيس "المصريين الأحرار": إعلان القاهرة حمل دعوات سلمية لجميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار

"الشعب الجمهوري": بنود "إعلان القاهرة" تؤكد حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني

"حماة الوطن": "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية يؤكد وحدة وسلامة الأراضي الليبية









أعلن رؤساء وقيادات عدد من الأحزاب السياسية المصرية دعمهم الكامل لـ"إعلان القاهرة" الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، السبت، في مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، والذي تضمن مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة في "باريس"، و"روما"، و"أبوظبي"، و"برلين".









وثمن رؤساء وقيادات الأحزاب - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.









وقال المهندس أشرف رشاد، الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب "مستقبل وطن"، إن "إعلان القاهرة" يمثل خارطة عمل أمام جميع الأطراف الليبية للحفاظ على سلامة واستقرار أراضيهم وإنقاذ بلادهم من السقوط، ويمثل فرصة جديدة للمجتمعات الدولية للعمل سويا على حل الأزمة.









وأضاف أن مصر ترسخ لمرحلة تاريخية من توطيد علاقاتها مع الأشقاء العرب، والحفاظ على الأمن القومي المشترك ضد التحديات الراهنة، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو يعيد ترسيخ العلاقات الخارجية على أسس متينة وراسخة، وخصوصا العلاقات مع الأشقاء

العرب، مؤكدا أن مصر تمثل لاعبًا محوريًا في حل الأزمة الليبية، سواء في تبني طرحها في المحافل الدولية، أو من خلال إطلاق المبادرات.









من جانبه، أشاد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية حفاظا على سلامة شعبها وأرضها، لا سيما أن الأمن القومي الليبي يعد امتدادا لأمن مصر القومي.









وشدد على أن "إعلان القاهرة" تضمن مبادرة ليبية ـ ليبية تشمل حلولا حقيقية وتبنى على جميع المبادرات والقرارات الدولية التي تضمن وحدة الشعب الليبي وسلامه واستقرار أرضيه وتحافظ على مقدراته.









وقال خليل إن إعلان القاهرة حمل دعوات سلمية لجميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من غد، الاثنين، للمضي قدما لإرساء الاستقرار بليبيا وبناء مؤسساتها.









وشدد على أن الحل السياسي هو الأمثل لتلك الأزمة مع وضع حد للتدخل الدولي ووقف انتهاكات المرتزقة والميليشيات المدفوعة من تركيا والتي تتغول على حساب سلامة أرض ليبيا وشعبها.









كما أعرب رئيس حزب "الغد" المهندس موسى مصطفى موسى عن بالغ تقديره للدور المصري والجهود المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية اندلاع الأوضاع في ليبيا بشأن عودة الاستقرار للشعب الليبي الشقيق وتمكينه من استعادته لدولته الوطنية ومؤسساتها وعودة الدولة الليبية إلى المجتمع الدولي من جديد.









وقال رئيس حزب الغد إن إعلان القاهرة خطوة هامة جاءت في وقتها للتصدي للتدخلات التركية المرفوضة في ليبيا، كما جاءت كي يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه دولة عضو في الأمم المتحدة.









وناشد موسى مجلس الأمن التدخل بقوة لطرد الوجود التركي الإرهابي الميليشياتي من الأراضي الليبية، كما ناشد البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية التحرك فورا لتفادي الآثار السلبية تجاه ما سيحدثه التدخل التركي في ليبيا من تحويلها إلى سوريا ثانية وآثار ذلك البالغة على جميع دول الاتحاد.









في السياق ذاته، أثنى المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لحفظ الاستقرار بدولة ليبيا الشقيقة.









وقال عمر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن بنود "إعلان القاهرة" تؤكد حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، مشددا على أن ليبيا ستظل للأبد امتدادًا للأمن القومي المصري، لذا ستظل مصر حريصة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها.









وأكد عمر أهمية ما جاء في بنود الإعلان، خاصة الدعوة إلى احترام جميع الجهود والمبادرات الدولية التي تلزم الأطراف بوقف إطلاق النار، والتمسك بالعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.









في سياق متصل، قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن إطلاق الرئيس السيسي إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يعكس الموقف المصري الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص مصر الدائم على الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، واللجوء للحلول السلمية، والحفاظ على الأراضي الليبية ومقدرات وموارد وثروات هذا الشعب الشقيق.









وأوضح أن مبادرة الرئيس لحل الأزمة الليبية تستهدف إنفاذ إرادة الشعب الليبي في الاستقرار والبناء، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها، ووضع مصلحة ليبيا وشعبها التي تأتي فوق أي اعتبار، والتصدي لجميع التدخلات العسكرية التي تحاول استغلال الأوضاع لتحقيق مطامع تهدد أمن المنطقة، كما تفعل المرتزقة الأردوغانية التركية الآن، والجماعات الإرهابية المدعومة من أجهزة معروفة.









وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أن الدولتين المصرية والليبية تجمعهما علاقات وطيدة ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، والتي تستلزم من الدولة المصرية الدفاع عن الشعب الليبي ومواجهة كافة أشكال العنف، والسعي نحو بداية لمرحلة جديدة في ليبيا.









في السياق ذاته، ثمن اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية والذي يؤكد وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية ووقف إطلاق النار اعتبارا من غد، الاثنين.









وقال الغباشى إن استئناف المباحثات من شأنه أن يضع ليبيا على المسار السياسي المنشود، بهدف الوصول إلى حلول وصياغة آفاق جديدة تنتشلها من فوضى الميليشيات والتدخلات الخارجية محذرا من مواصلة تحالف الشر الذي يضم النظام التركي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، لخططه الشيطانية في التآمر ضد ليبيا، خاصة بعد اللقاء الذي جمع بين الطرفين لبحث التدخل العسكري التركي بطرابلس.









وحذر مساعد رئيس الحزب من خطورة الوضع الراهن في الساحة الليبية، مؤكدا أنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا من خلال تسوية للأزمة تتضمن وحدتها واستقرارها، وتتيح توزيعا عادلا وشفافا لثرواته مع استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية ودعم المؤسسة العسكرية الممثلة في الجيش الوطني الليبي، مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها.









على صعيد متصل، رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والتأكيد على وحدة وسلامة أراضيها، والعبور بها إلى بر الأمان.









وأكد شباب التنسيقية دعمهم للحل السياسي الذي طرحته المبادرة الليبية المنبثقة عن هذا الإعلان، وما تضمنته من مبادئ في استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية واستقرارها.









وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، وبهذه المبادرة التي جاءت برعايتها لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وعودة دولته إلى المجتمع الدولي والعربي إلى جانب شقيقاتها مرة أخرى.









ودعت التنسيقية جميع القوى الدولية والعربية والإقليمية إلى الاضطلاع بمسئولياتها تجاه وحدة الدولة الليبية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الليبي الشقيق، والقضاء على البؤر الإرهابية؛ مما يعزز أمن واستقرار المنطقة.