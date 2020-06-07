تدشين خط إنتاج لتصنيع 3 آلاف كمامة يوميا بمصنع ملابس بالوادى الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أنه تم البدء في إنتاج الكمامات بمصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة وذلك لتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث من المستهدف تصنيع 3 آلاف كمامة يوميا بخط الإنتاج داخل المصنع التابع للقطاع الحكومى.





وقالت نجلاء شكرى مديرة مصنع الملابس الجاهزة الحكومى بالوادى الجديد، أنه تم البدء فى تصنيع الكمامات وتشغيل خط الإنتاج بقدرة تصنيع 3 آلاف كمامة فى اليوم الواحد، وذلك بعدما تم توفير القماش الخام من خلال لجنة ضمت فنيين وأطباء متخصصين من مكافحة العدوى لضمان تصنيع الكمامة التى تحمي المواطنين من انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وأوضحت أن سعر الكمامة لن يتعدى 2 جنيه، وذلك لضمان حصول المواطنين بكل سهولة ودون عناء أو مشقة سواء من المصنع أو منافذ البيع والتوزيع المزمع إنشاؤها على مستوى مراكز المحافظة لضمان الوصول إلى جموع المواطنين على مستوى المحافظة.





يذكر أن ارتداء الكمامات الطبية أصبح إجباريا بالمواصلات العامة والبنوك والمنشآت الحكومية والعامة بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتدائها لضمان الحماية من انتقال العدوى من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والأمراض الفيروسية المختلفة.



