التموين: إضافة 7 ملايين مولود على البطاقات التموينية فور توافر الاعتمادات المالية

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب تأخر صرف الدعم للمواليد خلال الفترة (2006-2015 ) المضافين إلى منظومة التموين في عام 2018 بعد إعلان وزارة التموين عن فتح باب إضافة المواليد آنذاك.
وقال مدكور، في حوار مع موقع صدى البلد إن الربط بين عملية تنقية قوائم الدعم واستهداف غير المستحقين وفقا لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وقرار تفعيل صرف الدعم ربط غير صحيح، لافتا إلى أن فاتورة الدعم لم تنخفض بعد عملية التنقية وتحديد المستحقين بسبب عمليات الفصل الاجتماعي ودخول الأسر الأولى بالرعاية إلى منظومة الدعم.
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وأوضح مدكور أن كل فرد تنطبق عليه شروط العدالة الاجتماعية للاستبعاد يواصل صرف دعم الخبز وبذلك يتم توفير 25 جنيها قيمة دعم السلع المنصرفة للمحذوف أما من سيتم إضافته من المواليد سيحصل على 50 جنيها للسلع بالإضافة إلى 125 جنيها للخبز ما يساوي 175 جنيها.
تابع: يتطلب حذف 7 أفراد من المنظومة الحالية بقيمة 175 جنيها لتوفير قيمة الدعم لإضافة مولود واحد.
واستطرد أن إضافة المواليد نتيجة التنقية صعب ولا بد من تخصيص تمويل لإضافة المواليد وهو الأمر المطروح على مجلس الوزراء.. وأكد مستشار وزارة التموين لنظم المعلومات أن الوزارة لا تستهدف خفض فاتورة الدعم ولكن التوزيع العادل واستهداف الأولى بالرعاية.
وقال ممدوح وليم شاكر، ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تدرس 7 ملايين طلب بإضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، مُخطط إدراجهم فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة، لافتا إلى تواصل عملية تنقية البطاقات لإفساح المجال لإضافة مواليد جُدد لمنظومة الدعم، مُشيرا إلى أن إضافة الـ7 ملايين مولود تحتاج اعتمادات مالية تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بالهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تساءل الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة، عن مصير إضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، لافتا إلى أنه لم تتم إضافة المواليد للبطاقات مُنذ شهر يونيو 2018 وحتى الآن.