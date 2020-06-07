التموين: إضافة 7 ملايين مولود على البطاقات التموينية فور توافر الاعتمادات المالية

تابع: يتطلب حذف 7 أفراد من المنظومة الحالية بقيمة 175 جنيها لتوفير قيمة الدعم لإضافة مولود واحد.

واستطرد أن إضافة المواليد نتيجة التنقية صعب ولا بد من تخصيص تمويل لإضافة المواليد وهو الأمر المطروح على مجلس الوزراء.. وأكد مستشار وزارة التموين لنظم المعلومات أن الوزارة لا تستهدف خفض فاتورة الدعم ولكن التوزيع العادل واستهداف الأولى بالرعاية.

وقال ممدوح وليم شاكر، ممثل قطاع الرقابة والتوزيع بالهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة تدرس 7 ملايين طلب بإضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، مُخطط إدراجهم فور توافر الاعتمادات المالية اللازمة، لافتا إلى تواصل عملية تنقية البطاقات لإفساح المجال لإضافة مواليد جُدد لمنظومة الدعم، مُشيرا إلى أن إضافة الـ7 ملايين مولود تحتاج اعتمادات مالية تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بالهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تساءل الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة، عن مصير إضافة المواليد لبطاقات الدعم التموينية، لافتا إلى أنه لم تتم إضافة المواليد للبطاقات مُنذ شهر يونيو 2018 وحتى الآن.