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محافظات

سكرتير مساعد الدقهلية: الأدوية والمستلزمات ببعض المستشفيات تكفي لـ ٦ أسابيع قادمة

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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همت الحسينى
واصلت منال الغندور، السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية،  اليوم، الأحد، الإشراف الميدانى على أعمال لجنة المرور على مستشفيات الفرز لمواجهة فيروس كورونا تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير، والذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر وبتكليف من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.


وقال محافظ الدقهلية إن المرور على المستشفيات يستهدف الوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة، وكذا مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا الأسرة اللازمة للمرضى.


 وقالت السكرتير المساعد إن اللجنة قامت اليوم بالمرور على مستشفيات منية النصر والكردى وميت سلسيل والجمالية,.


وأكدت أن الأدوية والمستلزمات بهذه المستشفيات كافية لمدة ٦ أسابيع قادمة، وأن اللجنة مستمرة فى أعمالها على مدار أسبوعين كاملين لتغطية جميع مستشفيات الفرز بنطاق المحافظة والبالغ عددها ٢٨ مستشفى.


 من جانبه، قال المحافظ إنه سبق وأن أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر شخصيا وبمتابعة نائب المحافظ.


وأضاف أن اللجنة تقوم يوميا برفع تقارير بنتائج المرور اليومى  للعمل فورا على اتخاذ القرارات المناسبة حيال أي مشكلات طارئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وجميع الأجهزة المعنية.


وأوضح أن اللجنة المشار إليها سبق وأن انتهت خلال الأيام الماضية من المرور على  مستشفيات شملت مستشفيات المنصورة التخصصى وسندوب للتأمين الصحى وصدر وحميات المنصورة والمنصورة الدولى، وكذا ثلاثة مستشفيات بالسنبلاوين ومستشفيات بلقاس وجمصة وشربين ودكرنس وصدر دكرنس.


يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، ومدير مكافحة العدوى، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، وعضو التفتيش الصيدلي، ووكيل الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، ووكيل إدارة الشئون القانونية، كما أن اللجنة لها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
سكرتير مساعد الدقهلية: الأدوية والمستلزمات ببعض المستشفيات تكفي لـ ٦ أسابيع قادمة
سكرتير مساعد الدقهلية: الأدوية والمستلزمات ببعض المستشفيات تكفي لـ ٦ أسابيع قادمة
سكرتير مساعد الدقهلية: الأدوية والمستلزمات ببعض المستشفيات تكفي لـ ٦ أسابيع قادمة
سكرتير مساعد الدقهلية: الأدوية والمستلزمات ببعض المستشفيات تكفي لـ ٦ أسابيع قادمة
سكرتير مساعد الدقهلية: الأدوية والمستلزمات ببعض المستشفيات تكفي لـ ٦ أسابيع قادمة
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