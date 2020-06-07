محافظ الدقهلية: استمرار أعمال النظافة بالمنطقة المركزية ورفع 846 طن قمامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على تكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية بكافة المراكز والمدن وتنفيذ حملة نظافة بنطاق المنطقة المركزية وتشمل حي شرق وغرب ومدينتي المنصورة وطلخا.





وفي إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة والمتابعة المستمرة لتطهير الشوارع واستمرار تكثيف أعمال النظافة والاستغلال الأمثل للسيارات المكنسية وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.





ففي مركز ومدينة المنصورة قالت سوسن مجاهد رئيس المركز إنه تم رفع تجمعات القمامة من منطقة مساكن سندوب وتم رفع 3 طن قمامة،متابعة أعمال رفع تجمعات القمامة من طريق سندوب اجا ورفع 2 طن،رفع القمامة من منطقة حوض الزعفران والبشطمير وحوض بن زيد وحي الجامعة ومحيط سور جامعة المنصورة ورفع 6طن قمامة،ورفع القمامة وكنس الاتربة من أعلى وجانبي كوبري شرنقاش،وتم نقل القمامة إلى منطقة تجميع القمامة،تجميع المخلفات والقمامة من القرى التابعة لرئاسة المركز ورفع 195طن قمامة ونقلهم إلى منطقة تجميع القمامة،واستكمال أعمال قص الغاب بطريق سندوب اجا.





كما قامت رئاسة المركز برفع كفاءة كشافات الإضاءة وصيانة الاعمدة وخلايا الكهرباء وتغيير الكشافات بطريق سرسو الدنابيق ،ومتابعة حالة الاشغالات بالطرق الرئيسية ومتابعة الأسواق والمخابز،والمرور على محطات المياه.





وفي حي شرق المنصورة قال المهندس محمد البسيوني رئيس الحي إنه تم رفع 210 أطنان قمامه و15طن أتربة خلال حملة نظافة ليلية بشارع عبد السلام عارف والمصرف والمضرب بالزاحف والسيارة المكنسية،بشارع سعد الشربيني، بشارع المصرف وشارع المضرب بعزبة الشال ،بمتطقة رشاح جديلة وشارع عبد المنعم رياض،وشارع المدارس،وشارع عبد المنعم رياض،وغسيل البردورات والأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع قناة السويس،بمدخل قولونجيل،رفع حاويات القمامة المتنقلة بشارع عبده معروف وشارع الدراسات،كنس ورفع الاتربة والقمامة بشارع قناة السويس ،متابعة العمل الميداني بعزبة عقل بجوار المدرسة الابتدائية في رفع القمامة،ورفع القمامة وكنس ورفع الاتربة بمنطقة مدينة السلام،منطقة عزبة عبد الرازق .





وفي حي غرب المنصورة تم رفع 230 طنا من القمامة من مناطق حي الجامعة وطريق سكة سندوب ،وشارع جيهان وأحمد ماهر وكلية الآداب ،وشارع المشاية والجمهورية،واستمرار أعمال تطهير وتعقيم مناطق وشوارع الحي فى إطار الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا ،ومنطقة مربعات مساكن المجزر ،وكافة وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحي،بالاضافة إلى رفع تجمعات القمامة بنطاق الحي،بشارع الجلاء وشارع سكة سندوب.



