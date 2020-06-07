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رياضة

خليفة محمد صلاح.. المقاولون: كل ما يثار عن عروض الأهلي والزمالك لطاهر محمد طاهر غير صحيح

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
أسدل المهندس محمد عادل، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، الستار على الجدل المثار حول مستقبل طاهر محمد طاهر، نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.


وشهدت الأيام الماضية ارتباط اسم طاهر محمد طاهر بالانتقال إلى الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأكد محمد عادل، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كل ما يشاع حول انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلى والزمالك أو بيراميدز أمر غير صحيح على الإطلاق.


وقال عادل: "لم نتلق فى الوقت الحالي أى عرض رسمي بخصوص طاهر محمد طاهر، لا نعلم من أين يأتى البعض بعروض الأهلي والزمالك أو نادٍ آخر".


وأضاف: "أولوية المقاولون العرب فى رحيل طاهر محمد طاهر معروفة لدى الجميع وهو الاحتراف الخارجي، فطاهر محمد يعد واحدا من اللاعبين المميزين أصحاب القدرات الفنية والبدنية الخاصة والقادر من خلال على التألق فى الاحتراف الخارجي".


وأكمل: "فى حال تلقي عروض مميزة بالنسبة لطاهر محمد طاهر، سيتم مناقشتها بشكل جيد من قبل المقاولون العرب وفقا لما يضمن استفادة النادي واللاعب معا".


يذكر أن طاهر محمد طاهر نجح فى خطف كل الأنظار إليه فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يقدمها، وأطلق عليه البعض لقب "خليفة محمد صلاح" فى ظل سيره على نهجه وبدايته الجيدة مع المقاولون العرب.
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