AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يريد ضمه.. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل طاهر محمد طاهر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:59 ص
طاهر محمد طاهر وكريم
طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد
Advertisements
عمرو الحلوانى

يدرس مجلس إدارة المقاولون العرب، عدم الموافقة على عدم رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى أى ناد محلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتتمسك إدارة المقاولون العرب، ببقاء طاهر محمد طاهر مع الفريق خلال الموسم الجديد وعدم انتقاله إلى أى ناد محلى سواء الأهلى أو الزمالك فى ظل الرغبة فى المنافسة على المراكز الأولى بالدورى الممتاز والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات الإفريقية.


ووضعت إدارة المقاولون العرب، حالة واحدة لرحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل وهو تلقيه عرضا أوروبيا قويا، خاصة وأن اللاعب لديه رغبة كبيرة فى الاحتراف حال تلقيه عرضا جيدا فى الدوريات الأوروبية.

 

ويعد طاهر محمد طاهر واحدا من أبرز اللاعبين داخل الدوري الممتاز فى ظل القدرات الهجومية المميزة التى يمتلكها ونجاحه فى صناعة الفارق لفريقه فى العديد من المباريات، وهو ما أدى إلى خطف كل الأنظار إليه ووجود رغبة من قبل الأهلى والزمالك فى التعاقد معه.


وكانت العديد من التقارير أشارت إلى وجود اهتمام قوى من قبل النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب بعد أن نجح فى خطف أنظار الجهاز الفنى إليه بقيادة رينيه فايلر نتيجة العروض المميزة التى يقدمها مع فريقه المقاولون العرب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يستعين بـ محمد صلاح ضد الزمالك والأهلي

موقف طاهر محمد طاهر من مفاوضات الأهلي والزمالك

صراع الأهلي والزمالك لضم طاهر محمد.. المقاولون يوضح الحقيقة .. فيديو

رئيس المقاولون العرب: الأهلي والزمالك لن يحصلا على خدمات طاهر محمد طاهر

بعد أحمد فتحي.. خليفة محمد صلاح يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

كهربا أو اجنبي .. 4 حلول في الاهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. وفاة مسئول في نادي الزمالك بفيروس كورونا.. رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا: أتمنى حظرا شاملا آخر أسبوع برمضان.. واتهام بفبركة حلقات رامز جلال

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 12-5-2020

حالة واحدة يجوز فيها الصلاة قبل وقتها ولا تكون باطلة.. الأزهر يكشف عنها

علماء يكشفون طريقة جديدة لانتقال فيروس كورونا..تعرف عليها

حد فيكم بقى يترجمها.. نجيب ساويرس يداعب متابعيه على تويتر

النيابة العامة: حبس محام تعدى على ضابط في المنصورة وخالف الحظر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام