خليفة محمد صلاح.. المقاولون يحسم مصير رحيل طاهر محمد إلى الأهلي أو الزمالك

كشف نادي المقاولون العرب حقيقة توقيع نجم الفريق طاهر محمد طاهر للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت مع فريقه والمنتخب الأوليمبي.
وقال محسن صلاح رئيس المقاولون العرب في تصريحات صحفية، إن طاهر محمد لن يرحل إلى الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز بل صوب أوروبا.
وكشف محسن صلاح بخصوص نجم ذئاب الجبل عن عمل أكثر من وكيل لاعبين على تسويق طاهر محمد طاهر في أوروبا لرحيله عن المقاولون هذا الصيف.
ويرفض الأهلى بشدة شروط اللاعب للانضمام إلى القلعة الحمراء وطالبه بالتنازل عن وجود أى شروط فى تعاقده مع الأهلى من أجل إتمام المفاوضات والدخول فى محادثات رسمية مع المقاولون العرب .
ويعد طاهر محمد طاهر واحدا من أبرز اللاعبين داخل الدوري الممتاز فى ظل القدرات الهجومية المميزة التى يمتلكها ونجاحه فى صناعة الفارق لفريقه فى العديد من المباريات.
وبدأ اليعض يشير إلى إن طاهر محمد هو خليفة محمد صلاح فى قلعة الذئاب؛ وهو ما أدى إلى خطف كل الأنظار إليه ووجود رغبة من قبل الأهلى والزمالك فى التعاقد معه خاصة فى ظل المستويات المميزة التى دائما ما يظهر اللاعب بها مع فريقه.