AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خليفة محمد صلاح.. المقاولون يحسم مصير رحيل طاهر محمد إلى الأهلي أو الزمالك

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف نادي المقاولون العرب حقيقة توقيع نجم الفريق طاهر محمد طاهر للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت مع فريقه والمنتخب الأوليمبي.

وقال محسن صلاح رئيس المقاولون العرب في تصريحات صحفية، إن طاهر محمد لن يرحل إلى الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز بل صوب أوروبا.


وكشف محسن صلاح بخصوص نجم ذئاب الجبل عن عمل أكثر من وكيل لاعبين على تسويق طاهر محمد طاهر في أوروبا لرحيله عن المقاولون هذا الصيف.

ويرفض الأهلى بشدة شروط اللاعب للانضمام إلى القلعة الحمراء وطالبه بالتنازل عن وجود أى شروط فى تعاقده مع الأهلى من أجل إتمام المفاوضات والدخول فى محادثات رسمية مع المقاولون العرب .

ويعد طاهر محمد طاهر واحدا من أبرز اللاعبين داخل الدوري الممتاز فى ظل القدرات الهجومية المميزة التى يمتلكها ونجاحه فى صناعة الفارق لفريقه فى العديد من المباريات.


وبدأ اليعض يشير إلى إن طاهر محمد هو خليفة محمد صلاح فى قلعة الذئاب؛ وهو ما أدى إلى خطف كل الأنظار إليه ووجود رغبة من قبل الأهلى والزمالك فى التعاقد معه خاصة فى ظل المستويات المميزة التى دائما ما يظهر اللاعب بها مع فريقه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يستعين بـ محمد صلاح ضد الزمالك والأهلي

موقف طاهر محمد طاهر من مفاوضات الأهلي والزمالك

رئيس المقاولون العرب: الأهلي والزمالك لن يحصلا على خدمات طاهر محمد طاهر

المقاولون العرب: الأهلي لم يفاوض طاهر محمد طاهر

لا أهلي ولا زمالك .. المقاولون العرب يحدد شرط رحيل طاهر محمد طاهر

الأهلي يريد ضمه.. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل طاهر محمد طاهر

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

أخبار الزمالك| رضا عبد العال يهاجم منتقدي لقب نادي القرن.. جروس: الفوز بالكونفدرالية أفضل لحظة في مسيرتي

السعودية .. إطلاق نار كثيف في عسير والأمن يفتح تحقيقا واسعا.. ما القصة؟

طبيب يحذر من ارتداء الكمامات القطنية: لا تمنع الفيروس.. فيديو

قرار سعودي جديد بإعادة فتح المطارات للرحلات الجوية

AdvertisementS

بعد إجراء مسحة كورونا له.. أول تعليق من المدير الفني لاتحاد الكرة

رئيس اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

مفاجأة جديدة بشأن قضية خالد بوطيب ضد الزمالك

أخبار الزمالك| رضا عبد العال يهاجم منتقدي لقب نادي القرن.. جروس: الفوز بالكونفدرالية أفضل لحظة في مسيرتي

أخبار الرياضة.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من بيع علي معلول.. مفاجأة جديدة في قضية خالد بوطيب ضد الزمالك

خليفة محمد صلاح.. المقاولون يحسم مصير رحيل طاهر محمد إلى الأهلي أو الزمالك

مصري في الدوري الألماني.. معلومات عن عمر مرموش بعد مشاركته مع فولفسبورج

الموسم الجديد في أكتوبر.. وعودة مسابقة الدوري منتصف يونيو

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني للمرة الأولى.. تعرف عليه

أخبار النادي الأهلي.. موقف معلول من الرحيل.. ومبلغ خرافي يعطل انتقال أزارو

بأغنية لـ محمد رمضان.. شاهد كيف احتفل بايرن ميونخ بفوزه على بوروسيا دورتموند

الإصابات ليست السبب .. طبيب أهلي جدة يكشف سبب الاستغناء عنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

من المكسرات.. وجبة إفطار صحية لمرضى السكر

شاهد.. اختفاء قطة سوداء داخل رداء كاهن أثناء الصلاة | فيديو