خليفة محمد صلاح.. المقاولون يحسم مصير رحيل طاهر محمد إلى الأهلي أو الزمالك

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت مع فريقه والمنتخب الأوليمبي.

رئيس المقاولون العرب في تصريحات صحفية، إن طاهر محمد لن يرحل إلى الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز بل صوب أوروبا.





وكشف محسن صلاح بخصوص نجم ذئاب الجبل عن عمل أكثر من وكيل لاعبين على تسويق طاهر محمد طاهر في أوروبا لرحيله عن المقاولون هذا الصيف.

ويرفض الأهلى بشدة شروط اللاعب للانضمام إلى القلعة الحمراء وطالبه بالتنازل عن وجود أى شروط فى تعاقده مع الأهلى من أجل إتمام المفاوضات والدخول فى محادثات رسمية مع المقاولون العرب .