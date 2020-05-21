الزمالك يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواصل مسئولي النادي في الساعات الماضية بشكل ودي مع نظائرهم في المقاولون العرب إلى اتفاق بشأن توقيع عقد صفقة جديدة.





وكان مسئولو الزمالك طالبوا بضم طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب بداية من الموسم الجديد.





وعرض مسئولو نادي الزمالك على نظائرهم في المقاولون الحصول على خدمات الثنائي أحمد كابوريا المعار إلى طلائع الجيش والنيجيري معروف يوسف المعار إلى ذئاب الجبل.

يشار إلى أن الصفقة ستوقع بشكل نهائي، إضافةً إلى دفع مبلغ 15 مليون جنيه نظير حصول النادي الأبيض على خدمات "طاهر" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، أثنى على مستوى طاهر وقدراته الفنية بعد أن قام مسئولو القلعة البيضاء بعرض بعض التسجيلات للاعب على المدير الفني.





ويسعى مجلس إدارة الزمالك إلى حسم الصفقة مبكرًا في ظل اهتمام الأهلي هو الآخر بضم طاهر، حيث يحتاج الفريق الأبيض إلى تدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، تحسبًا لرحيل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك لخوض تجربة احترافية بالخارج.