وزيرة الثقافة تعتمد نتائج مسابقة تراثي 5 للفنون التشكيلية والتصوير الفوتغرافي

اعتمدت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، أسماء الفائزين بمسابقة تراثي ٥ للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والتي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد ابو سعده والتي تم توجيهها هذا العام للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي احتفالا بإختيار القاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية عام ٢٠٢٠ من قبل منظمة الايسسكو.









وفاز بالمركز الاول في قسم الفنون التشكيلية المتسابقة شيرين مصطفى علي أبو زيد وتبلغ قيمة الجائزة ٣٥ الف جنيها، وحصل على المركز الثاني عمرو قنديل محمد إمام وتبلغ قيمة الجائزة ٢٥ الف جنيها، وحصل على المركز الثالث إسلام عبد الواحد عبد الوارث السنوسي وتبلغ قيمة الجائزة ١٥ الف جنيها، وثلاث جوائز تشجيعية لقسم الفنون التشكيلية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيها لا غير وحصل عليها "احمد خميس عطية عبدالعاطى، ماهيتاب مجدي علي عبدالقادر ، ساندي ناجي نصار واصف".





وفي قسم التصوير الفوتوغرافي حصل على المركز الأول سعد حامد سعد الأزهري وتبلغ قيمة الجائزة ٢٠ الف جنيها، وحصل على المركز الثاني لمياء شريف علي حسن وتبلغ قيمة الجائزة ١٥ الف جنيها، وحصل على المركز الثالث محمد مصطفى رياض صالح وتبلغ قيمة الجائزة ١٠ آلاف جنيها، وايضا ثلاث جوائز تشجيعية لقسم التصوير الفوتوغرافي قيمة كل منها ٣ آلاف جنيها وحصل عليها "هشام حسن محمد توحيد، حسام سمير محمد المناديلي ، إسلام سيد يوسف عليوه".





