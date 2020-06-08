ما القيمة الشرعية للمهر والشبكة.. وما معنى مؤخر الصداق؟

ن الصورة الثانية هي الاتفاق على كتابة مؤخر وشبكة وقائمة منقولات مع تحديد قيمة كل جزء، والصورة الثالثة: الاتفاق على أحد الأمور الثلاثة السابقة أو اثنين فقط.

المهر ليس له قيمة كحد اقصي، وإن كان يكره المغالاة فيه، مستشهدًا بقوله - تعالى-: «

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»، ( سورة النساء: الآية 21).