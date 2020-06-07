AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يجدد رفضه بمنح لقب الدوري للأهلي ويطالب بإلغاء النسخة الحالية

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:25 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
Advertisements
ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن إرسال مسئولي النادي لنظائرهم في اتحاد الكرة برفضهم لفكرة منح الأهلي لقب بطولة الدوري العام حال إلغاء المسابقة المحلية.

يأتي  موقف الزمالك بعد أن وصلت معلومات لإدارة القلعة  البيضاء تفيد بأن هناك مقترحا لدى مسئولي اتحاد الكرة يفيد باللجوء إلى التصويت بين أندية الدوري العام لاستطلاع رأيهم حول تتويج الأهلي باللقب حال إلغاء البطولة وعدم استئنافها.

وشدد مصدر داخل نادي الزمالك أن بطولة الدوري إذا تم إلغائها فمن الطبيعي والمنطقي إلغاء كافة النتائج الخاصة بهذه النسخة.

الجدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة خاطبه.. الزمالك يرفض تتويج الأهلي بالدوري..فيديو

خالد جلال: لا أوافق على منح الدوري للأهلي

حال إلغاء الدورى المصري من يتوج باللقب.. مصدر: ليس الأهلي

بطل الدوري.. الزمالك عقبة وحيدة أمام تتويج الأهلي باللقب بسبب كورونا

أخبار الزمالك اليوم.. مرتضى منصور يستعين بمحامٍ إيطالي في قضية كهربا ..ترتيب الفريق في الدوري عائق لإلغاء المسابقة وتتويج الأهلي باللقب

فاروق جعفر: أرفض منح لقب الدوري المصري للأهلي لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

مؤتمر صحفي وفيلم عن امتحانات الثانوية العامة 5 مساء.. وزير التعليم: سنحسم الجدل اليوم

عبدالعال لـ هيثم الحريري: سأحاسبك حسابا عسيرًا بعد انتهاء البرلمان

الممثلة الإباحية مايا خليفة تكشف علاقتها بنجم عالمى من أصول مصرية

الأمر تغير بعد ذلك .. مصيلحي: مرتضى منصور وافق على منح لقب الدوري للأهلي

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

تكريم للأسطورتين .. ماجد العربي يكتسح الخطيب في استفتاء الفيفا بنسبة 80.1%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات لافتة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

7 مخاطر صحية.. طبيب يكشف مخاطر الإفراط في أقراص فيتامين C

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة.. شاهد