الزمالك يجدد رفضه بمنح لقب الدوري للأهلي ويطالب بإلغاء النسخة الحالية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن إرسال مسئولي النادي لنظائرهم في اتحاد الكرة برفضهم لفكرة منح الأهلي لقب بطولة الدوري العام حال إلغاء المسابقة المحلية.





يأتي موقف الزمالك بعد أن وصلت معلومات لإدارة القلعة البيضاء تفيد بأن هناك مقترحا لدى مسئولي اتحاد الكرة يفيد باللجوء إلى التصويت بين أندية الدوري العام لاستطلاع رأيهم حول تتويج الأهلي باللقب حال إلغاء البطولة وعدم استئنافها.





وشدد مصدر داخل نادي الزمالك أن بطولة الدوري إذا تم إلغائها فمن الطبيعي والمنطقي إلغاء كافة النتائج الخاصة بهذه النسخة.



