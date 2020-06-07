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توك شو

الرئيس دعالي.. نحمدو سائقة الميكروباص: السيسى قال لى اللى زيك أنا أجى أسلم عليه

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:35 م
لقاء الرئيس عبدالفتاح
لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالست نحمده
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فرح علاء الخولي
قالت نحمده سعيد، سائقة ميكروباص، إنها قابلت الرئيس عن طرق الصدفة وكانت في طريقها للعودة من العاصمة الادارية الجديدة، وهي تعمل على خط العاصمة الادارية – السلام.

وتابعت نحمده، في حوارها مع برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها فوجئت أثناء عودتها ان هناك سيارة ملاكي تتابعها بشكل سريع، معقبة: "مكنتش اعرف انه موكب الريس، فاكراه اي حد من الحكومة".

واضافت نحمده، انها فوجئت بقطع الطريق عليها من قبل موكب الرئيس، معقبة: " خوفت جدًا"، 

وقالت انها كانت تعتقد انهم اوقفوها لتيسير الطريق لكنها فوجئت ان الرئيس عندما رأها طلب رؤيتها وقال لهم: "هاتوها".

وذكرت ان الرئيس دعا لها وتمنى لها الدوام بالصحة، وعندما قالت له انها تتمنى ان تسلم عليه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لها: "اللي زيك انا اللي اجي اسلم عليه"، حيث حدث هذا اللقاء منذ عامين في 2018.

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