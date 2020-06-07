الرئيس دعالي.. نحمدو سائقة الميكروباص: السيسى قال لى اللى زيك أنا أجى أسلم عليه

قالت نحمده سعيد، سائقة ميكروباص، إنها قابلت الرئيس عن طرق الصدفة وكانت في طريقها للعودة من العاصمة الادارية الجديدة، وهي تعمل على خط العاصمة الادارية – السلام.





وتابعت نحمده، في حوارها مع برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها فوجئت أثناء عودتها ان هناك سيارة ملاكي تتابعها بشكل سريع، معقبة: "مكنتش اعرف انه موكب الريس، فاكراه اي حد من الحكومة".





واضافت نحمده، انها فوجئت بقطع الطريق عليها من قبل موكب الرئيس، معقبة: " خوفت جدًا"،





وقالت انها كانت تعتقد انهم اوقفوها لتيسير الطريق لكنها فوجئت ان الرئيس عندما رأها طلب رؤيتها وقال لهم: "هاتوها".





وذكرت ان الرئيس دعا لها وتمنى لها الدوام بالصحة، وعندما قالت له انها تتمنى ان تسلم عليه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لها: "اللي زيك انا اللي اجي اسلم عليه"، حيث حدث هذا اللقاء منذ عامين في 2018.



