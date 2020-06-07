عبد الستار حتيتة: تركيا وقعت اتفاقيات مع حكومة الوفاق بطرابلس للتنقيب عن البترول

تركيا وقعت اتفاقيات مع حكومة الوفاق في طرابلس للتنقيب عن البترول بالأراضي الليبية. قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيته ، إنبالأراضي الليبية.





وأوضح "حتيتة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن معظم الأموال الليبية موجودة بحوزة المجلس الرئاسي الليبي.





وتابع عبد الستار حتيتة "إطلاق مبادرة إعلان القاهرة تمثل رسالة قوية تؤكد أن مصر دولة قوية ومحورية في المنطقة بأكملها".





وأضاف عبد الستار حتيتة "مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية تحظى باهتمام دول العالم، والمبادرة تحتاج إلى تفاهمات مع الأطراف المعنية"، مؤكدا أن "مبادرة مصر نزيهة، وتضع مصالح الشعب الليبي على رأس الأولويات".