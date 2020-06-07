AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد الستار حتيتة: تركيا وقعت اتفاقيات مع حكومة الوفاق بطرابلس للتنقيب عن البترول

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:50 م
عبدالستار حتيتة
عبدالستار حتيتة
Advertisements
حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيته، إن تركيا وقعت اتفاقيات مع حكومة الوفاق في طرابلس للتنقيب عن البترول بالأراضي الليبية.

وأوضح "حتيتة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر  قناة "صدى البلد"، أن معظم الأموال الليبية موجودة بحوزة المجلس الرئاسي الليبي.

وتابع عبد الستار حتيتة "إطلاق مبادرة إعلان القاهرة تمثل رسالة قوية تؤكد أن مصر دولة قوية ومحورية في المنطقة بأكملها".

وأضاف عبد الستار حتيتة "مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية تحظى باهتمام دول العالم، والمبادرة تحتاج إلى تفاهمات مع الأطراف المعنية"، مؤكدا أن "مبادرة مصر نزيهة، وتضع مصالح الشعب الليبي على رأس الأولويات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منعطف جيد للوصول إلى بر الأمان.. عبد الستار حتيتة: مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية ستحظى بدعم دولى..فيديو

عبد الستار حتيتة: مبادرة مصر تضع مصالح الشعب الليبي على رأس الأولويات

تحظى بتأييد دولي.. عبد الستار حتيتة: مبادرة إعلان القاهرة تضع تركيا خارج الحسابات.. فيديو

عبد الستار حتيتة: جدية حكومة الوفاق مرهونة بالموقف الدولي تجاه المبادرة المصرية.. فيديو

ترشيحاتنا

تكريم للأسطورتين .. ماجد العربي يكتسح الخطيب في استفتاء الفيفا بنسبة 80.1%

الأمم المتحدة: أزمة كورونا ستنتهي وتترك الركود الاقتصادي للعالم

كريم قاسم آخر المنضمين.. 5 نجوم بقائمة المصابين بفيروس كورونا فى شهر

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته عن الكمامة النحاسية

رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: نستعد لاستئناف أنشطة المطاعم والمقاهي السياحية

عزله فى المنزل.. إصابة نجل أثار الحكيم بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل

«ميرور» البريطانية: في أغسطس المقبل.. مليار جرعة لقاح لكورونا في طريقها للأسواق

33 مليون كمامة و7 ملايين جوانتي .. تفاصيل إجراءات عقد أول امتحانات ثانوية عامة في زمن كورونا

رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: نستعد لاستئناف أنشطة المطاعم والمقاهي السياحية

تسجيل صوتي وصورة مسربة وعلاج مستورد.. ماذا حدث لـ رجاء الجداوي خلال ١٥ يوما في العزل

جمال شيحة: توفير لقاح لعلاج كورونا في أغسطس المقبل

توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

السيسي لـ رئيس وزراء إيطاليا: لابد من إنهاء فوضى الجماعات الإجرامية والميليشيات في ليبيا

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "المعدل"

تلقت جرعتين من بلازما المتعافين.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الرابع في الطريق.. صفقة جديدة من الأهلي إلى بيراميدز

وزير التعليم يوافق على عقد امتحان 3 مواد لطلاب الثانوية العامة من المنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنا عمرو دياب تتألق بالأسود على إنستجرام

بسيطة وأنيقة .. رابعة الزيات بإطلالة صيفية تبرز جمالها

بنطلون جلد.. نجوى كرم تتألق فى إطلالة جذابة.. شاهد