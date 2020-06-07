فضل شاكر يطرح أغنية معقول .. فيديو

طرح الفنان فضل شاكر، أغنية جديدة بعنوان "معقول" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية : معقول إنساك معقول .. تنساني أنا على طول .. معقول ما نعود أحباب .. نمرق متل الاغراب.. و لا نبقى سوى .. ياما قالوا الهوا غلاب .. ولا مره حسبنا حساب".





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