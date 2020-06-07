فضل شاكر يطرح أغنية معقول .. فيديو

طرح الفنان فضل شاكر، أغنية جديدة بعنوان "معقول" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية : معقول إنساك معقول .. تنساني أنا على طول .. معقول ما نعود أحباب .. نمرق متل الاغراب.. و لا نبقى سوى .. ياما قالوا الهوا غلاب ..ولا مره حسبنا حساب".
إقرأ أيضًا:
نبعد يا هوى .. يا هوى يا هوى .. ياما ياما عشاق .. نسيوا الأشواق .. ضاعوا وصاروا .. بهالعمر اوراق .. ياما كنا نقول .. عاشقين على طول
لا لا مش معقول .. تقدر يا فراق".
أغنية "معقول" كلمات والحان مروان خوري، فيديو ارت ورك محمد كشك.