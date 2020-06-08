بعد موافقة تشريعية البرلمان.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي بمشروع قانون مجلس الشيوخ .
وحدد مشروع قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، حيث يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى:
- الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب علي مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.