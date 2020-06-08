بعد موافقة تشريعية البرلمان.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي بمشروع قانون مجلس الشيوخ .

وحدد مشروع قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، حيث يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى:





- الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.