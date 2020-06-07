أحمد فهمى يشارك جمهوره بصورة من مسبحه الخاص

نشر الفنان أحمد فهمى صورا له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".





و ظهر وهو يسبح في مسبحه الخاص بمنزلة حيث انه لا يوجد اي شواطئ مفتوحة للزوار بنائا علي تعليمات الدولة.



ولم يعلق الصور بشئ سوي انه اكتفي بوضع خاصية "منشن" لزوجتة الفنانة هنا الزاهد



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ولم يعلق الصور بشئ سوي انه اكتفي بوضع خاصية "منشن" لزوجتة الفنانة هنا الزاهداقرا ايضا: أحمد فهمى يشارك جمهوره بصورة مع كلبه.. شاهد



وقد نالت الصورة اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:



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يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.





وشاركه في البطولة أكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين،