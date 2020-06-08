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حوادث

ضبط شركة منتجات غذائية بداخلها 7 أطنان سلع فاسدة فى الجيزة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:01 ص
مواد غذائية
مواد غذائية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن شركة "غير مرخصة" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته 7,665 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة" – 300 عبوة "زيت طعام"، مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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