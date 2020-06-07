الصحة: بلازما المتعافي الواحد تؤدي إلى شفاء 2 من الحالات الحرجة لمصابي كورونا

علق الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة على تجربة العلاج بالبلازما،قائلًا " أن عملية سحب البلازما من المتعافين كانت في البداية تعتمد على سحبها في الإطار الخاص بالبحث الاكلينيكي في العالم بالتزامن مع موافقة هيئة الغذاء الامريكية وبدات مصر وقتها تطبيق التجربة ومع تقديم البرتوكول الخاص بذلك إلى اللجنة العلمية لمواجهة فيروس " كورونا " تم إعتماده وتجهيزة بكثير من المعلومات والاجراءات التي أثرت البرتوكول المطبق وتم سحب اول عينة بلازما من متبرع متعافي من فيروس " كورونا " في 12 إبريل الماضي .









وقال في حوار عبر تطبيق " زووم " مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أنه تم إستكمال التبرع البلازما من المتعافين طوال شهر رمضان الماضي ولم نعلن وقتها النتائج حتى ننتهي من التجربة وعرضنا المؤشرات الاولية على الوزيرة وكانت مبشرة جدًا وصدرت التعليمات بضرورة تشجيع المتعافين على التبرع بالبلازما مع التوسع ايضًا في المراكز المتخصصة في سحب البلازما عبر الوصول السهل للمتعافين وتيسير الوصول إليهم وسوف نتوسع على نطاق المتعافين في المحافظات وليس مركز الدم بالعجوزة فقط ..









وكشف سراج الدين عن شروط التبرع قائلًا " لدينا عاملين في شروط المتبرع بالبلازما الأول يعتمد على ظروف الاصابة الخاصة بالمتعافي والثاني يخص ظروف التبرع مشيرًا أن العامل الاول يعتمد على ثلاثة شروط اولها وجود دليل على مسحة إيجابية للمتعافي والشرط الثاني وجود عدد 2 مسحة تثبت سلبية النتائج بعد التعافي ثم الشرط الثالث والاهم ان يمر 14 يوما على تاريخ ثاني مسحة سلبية بعد تعافي المريض للتأكد من خلو المريض من اي أعراض متبقية من الاصابة بالفيروس .









ونوه إلى أن كل متبرع بوسعه أن يكون سببًا في شفاء 2 من المرضى أصحاب الإصابات الحرجة كاشفًا أن العلاج بالبلازما ليس جديدا وتم تجربته مع الايبولا والسارس في السابق وأظهر نتائج إيجابية.