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رياضة

فاروق جعفر يفتح النار على اتحاد الكرة: مفيش خبرات إدارية ..فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:42 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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حسن العمدة
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لا تمتلك الخبرات الكافية في الإدارة لحل الأزمات الحالية.

وأضاف فاروق جعفر، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أنه لا يوجد عضو من المتواجدين حاليًا في اللجنة الخماسية مر بظروف صعبة من قبل في الجانب الإداري، مشددًا على أن اللجنة تفتقد التواصل مع وزير الشباب والرياضة لوضع خطة لعودة النشاط الرياضي في الفترة القادمة مثلما يحدث في الدوريات الأوروبية.


وتابع أن اتحاد الكرة المصري يحتاج إلى خبرات كبيرة لإدارة الجبلاية لحل أي أزمة قد يتعرض لها كرة القدم في مصر خلال السنوات القادمة.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا
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