بعد أزمة شيكابالا .. اتحاد الكرة: استحدثنا عقوبات ضد العنصرية في اللوائح ..فيديو

كشف د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية استحدثت بندًا يخص الهتافات العنصرية من الجماهير ضد اللاعبين في بعض الأوقات.
قال جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن وجود هذا البند يعني وجود عقوبات في الفترة المقبلة ضد الهتافات العنصرية.
وقد واجه محمود عبدالرازق "شيكابالا" هتافات عنصرية فى مباراة السوبر المصري امام الاهلي فى الامارات ، وعندما نشر صوره له مع زوجته وأبنه علي الانستجرام .
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.