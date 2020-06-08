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رياضة

بوب برادلي لبرنامج "الماتش": متحمس للعودة إلى التدريبات من جديد.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:05 ص
بوب برادلي
بوب برادلي
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حسن العمدة
أكد الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق ولوس انجلوس الأمريكي الحالي، أنه متحمس للعودة للتدريبات من جديد بعد عودة النشاط الكروي المتوقف للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال برادلي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان المباريات المقبلة ستشهد غياب الجماهير في الدوري الأمريكي.

وتابع أن اللاعبين عليهم أن يكونوا قدوة للجماهير للحفاظ على احترام اختلاف الأعراق ومحاربة العنصرية.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا.
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