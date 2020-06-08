تغنيك عن الأدوية.. وصفة غنية بـ فيتامين c

يشتهر فيتامين c بزيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء من أجل مكافحة العدوى، والكمية الموصى بها من فيتامين c هي 75 مل جرام للنساء و90 مل جرام للرجال.





إليك وصفة رائعة عن كيفية استخدام ثمار الحمضيات والمعروفة بأنها غنية بفيتامين سي





ما الفوائد الصحية لـ فيتامين c ؟





المكونات المستخدمة في هذه الوصفة غنية بـ فيتامين c ، والمعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، وهي ضرورية لنمو وتطوير وإصلاح جميع أنسجة الجسم.





وتساعد هذه المكونات في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تكوين الكولاجين، وامتصاص الحديد، والجهاز المناعي، وشفاء الجروح، وصيانة الغضروف والعظام والأسنان.





كما تعمل هذه المكونات أيضًا كواحد من العديد من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي من الأضرار التي تسببها الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، وكذلك المواد الكيميائية السامة والملوثات مثل دخان السجائر.





ويمكن أن تتراكم الجذور الحرة وتساهم في تطوير الظروف الصحية مثل السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل. يتم امتصاص الفيتامينات والمعادن بسهولة ، وبالتالي ، يمكن أن يعزز امتصاص الحديد عند تناولهما معًا.





مكونات:

1 قطعة - مكعبات الشمندر

1 قطعة - برتقال مقشر ومكعبات

1 قطعة - مكعبات ليمون مقشر

1 قطعة - مكعبات البطاطا الحلوة المحمصة

1 قطعة - مكعبات ليمون

1 قطعة - مكعبات ليمون

1 ملعقة كبيرة - عسل

رشة فلفل اسود مطحون

أوراق النعناع الطازجة

رشة من مسحوق الملح الصخري الوردي





طريقة:

* خذ فرن وشواء البطاطا الحلوة والشمندر.





* باستخدام سكين التقشير ، قم بإزالة قشر ولب أبيض من الحمضيات ثم قطعها.





* رتب البطاطا الحلوة والشمندر وجميع الفواكه في وعاء التقديم.





* رشي ملعقة من العسل على الثمار ورشها بالملح الصخري والفلفل الأسود المطحون.



