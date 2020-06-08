بي إم دبليو تكشف عن سيارة كوبيه 2021

كشفت عملاق السيارات الالمانية بي إم دبليو عن سيارة الفئة الرابعة كوبيه الجديدة موديل 2021 والسيارة مزودة بعد اختيارات من المحركات الاول V6 سعته 3000 سي سي توربو بقوة 374 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات إلى جانبه محرك كهربائي بقوة 48 فولت يضيف 11 حصان إضافي وهي أسرع نسخة من BMW 4-Series



وتتميز السيارة بمحرك نسخة 420 i مزودة بمحرك v4 بنزين بسعة 2000 سي سي توربو 184 حصان ونسخة 430 مزودة بمحرك بنزين بسعة 2000 سي سي توربو ب4 اسطوانات بقوة 258 حصان .



كما أن نسخة ديزل 420 d بسعة 2000 سي سي 4 اسطوانات بقوة 190 حصان ونسخة 420 بنفس المحرك مع نظام دفع رباعي وجميع المحركات تتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات .



كما النسخة الجديدة من بي إم دبليو زودت بمصدات معدلة وتصميم أكثر عدوانية إضافة إلى أنها مستوحاه من طرازات M sport ومآخذ هواء كبيرة وعجلات أكبر وجهاز تعليق رياضي ونظام فرامل أقوى وسنجد أن هذه السيارة مزودة بالعديد من أنظمة مساعدة السائق منها نظام التحذير من الاصطدام الأمامي.

