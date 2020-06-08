AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد طلب فايلر.. 5 أسباب تجعل توقع الأهلي مع الأوروجوياني سيرينو مستحيلا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
عاد اسم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، ليرتبط من جديد للانتقال إلى الأهلي الذي يبحث خلال المركاتو المقبل عن بديل للاعبه المُعار رمضان صبحي الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم.

وجدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطلبه التعاقد مع الأورجواياني جاستون سيرينيو صانع العاب صن داونز الجنوب أفريقي .

وشهدت جلسة الأمس بين محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري رينيه فايلر مطالبة الأخير بالضغط مجددًا وفتح خطا من المفاوضات لحسم الصفقة.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلى فتح خط مفاوضات مبدئية لضم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال اللاعب قناعة تامة داخل الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر

وفيما يلي نعرض 5 أسباب ستكون عائقا أمام تعاقد الأهلي مع الأورجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقيا

- رفض صن داونز التخلي عنه 

أكد يوجوش سينج المدير التنفيذي للنادي الجنوب أفريقي في وقتا سابق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، رفض النادي التخلي عن اللاعب لأنه يعد من أعمدة الفريق الأساسية وأن النادي لا يسعى للتضحية باللاعب .. لقرائة التصريح كامل إضغط هنا 

- عقد اللاعب ممتد حتى 2025

قام نادي صن داونز بتجديد عقد لاعبه الأوروجوياني جاستون سيرنو حتى موسم 2025، وذكر النادي الجنوب أفريقي في بيانا رسمي، أنه تم تمديد عقد الثنائي جاستون سيرنو ومورينا مع النادي.

- سن اللاعب 
يعد سن اللاعب أكبر عائق يواجه الأهلي حيث يبلغ من العمر 29 عاما وفي الأغلب الأهلي عبر تاريخه لا يتعاقد مع لاعب أجنبي يتخطى الـ25 عاما حيث كان أكبر لاعب يتعاقد معه القلعة الحمراء يتخطى هذا السن هو التونسي على معلول.

- مستقبل الكرة المجهول

يمر الوسط الكروي حول العالم بمصير مجهول حول الدوريات ومصيرها و والأمر الذي عالجه الفيفا باستمرار عقود اللاعبين حتى بعد انتهائها مع الأندية، و من الصعب أن يفكر أي نادي في التعاقد مع أي لاعب لعدم معرفة المستوى الذي سيصبح عليه عقب الاستئناف.

- اللعنة اللاتينية 
الأهلي سبق وأن تعاقد مع البرازيلي بينيو موسم 2001/2002 قبل أن يرحل اللاعب دون أي بصمة، كما وقع مع الكولومبي كاستيلو و رحل دون مشاركة تذكر.

كما وقع الأهلي مع البرازيلي فابيو جونيور فى 2011 قبل أن يرحل أيضًا، دون بصمة في هجوم الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساحر أوروجواي .. شاهد أبرز مهارات وأهداف سيرينو صفقة الأهلي المنتظرة

صن داونز يعمق جراح الأهلي ويرفض رحيل جاستون سيرينو

5 أسباب تجعل تعاقد الأهلي مع الأورجوياني سيرينو مستحيلا

بعد الأنباء عن ضم نجم صن داونز.. بالأسماء.. الأجانب الذين وقع معهم الأهلي عبر التاريخ

صنداونز يصدم النادي الأهلي: لن نترك جاستو سيرنو.. فيديو

شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو نجم صن داونز

ترشيحاتنا

المشاغب يهاجم حسام عاشور لهذا السبب.. فيديو

8 طرق لـ علاج دوالي الساقين عند النساء

بعد خطوبة حسن شاكوش.. عود البطل تتصدر تريند تويتر

أخبار النادي الأهلي.. محمد الشناوي يحمل شارة القيادة.. انتقال لاعب جديد لبيراميدز.. وصفقة موليكا مهددة

بفرق 150 ألف جنيه.. متضرر من تسعيرة المستشفيات الخاصة يحكي قصته.. فيديو

الدولة وعدتني بالسفر للخارج لعلاج فقدان البصر.. الطبيب محمود سامى يتحدث عن آخر تطورات حالته الصحية وتأثيرات فيروس كورونا

AdvertisementS

لا للإساءة والتجريح.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمشجعي كبار أندية الدوري السعودي

خالد الغندور ينشر صور تحليل PCR الخاص به للكشف عن فيروس كورونا.. شاهد

أخبار الرياضة السعودية .. رسالة سلام من تركي آل الشيخ..وتصريحات مدرب الهلال

بسبب حمدي النقاز.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة

المشاغب يهاجم حسام عاشور لهذا السبب.. فيديو

فاروق جعفر يفتح النار على اتحاد الكرة: مفيش خبرات إدارية ..فيديو

أخبار النادي الأهلي.. محمد الشناوي يحمل شارة القيادة.. انتقال لاعب جديد لبيراميدز.. وصفقة موليكا مهددة

عمل معه في 2005.. خالد لطيف يكشف عن مفاجأة قام بها مرتضى منصور

كلام من قلبي.. خالد الغندور يدعو لنبذ التعصب بين الأهلي والزمالك

خالد الغندور يمسح تحاليل كورونا بعد نشرها على الفيسبوك.. صور

أخبار الزمالك | بشرى سارة للجماهير.. ورفض منح الأهلي لقب الدوري .. وكاسونجو خارج النادي

تطرق للحديث عن أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ.. أشرف صبحي: عودة الدوري على طاولة مجلس الوزراء ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. سارة نخلة تثير الجدل عبر إنستجرام

تصدرت الترند بعد إطلالتها على البحر.. 10 صور جريئة لـ جيهان خليل

بـ تاج وفستان أبيض.. خطيبة حسن شاكوش تثير الجدل.. والجمهور: ده الفرح واللا خطوبة