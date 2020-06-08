بعد طلب فايلر.. 5 أسباب تجعل توقع الأهلي مع الأوروجوياني سيرينو مستحيلا

عاد اسم الأوروجوياني جاستون سيرينو ، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، ليرتبط من جديد للانتقال إلى الأهلي الذي يبحث خلال المركاتو المقبل عن بديل للاعبه المُعار رمضان صبحي الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم.





وجدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطلبه التعاقد مع الأورجواياني جاستون سيرينيو صانع العاب صن داونز الجنوب أفريقي .

وشهدت جلسة الأمس بين محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري رينيه فايلر مطالبة الأخير بالضغط مجددًا وفتح خطا من المفاوضات لحسم الصفقة.





وذكرت تقارير صحفية أن الأهلى فتح خط مفاوضات مبدئية لضم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال اللاعب قناعة تامة داخل الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر





وفيما يلي نعرض 5 أسباب ستكون عائقا أمام تعاقد الأهلي مع الأورجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقيا









أكد يوجوش سينج المدير التنفيذي للنادي الجنوب أفريقي في وقتا سابق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، رفض النادي التخلي عن اللاعب لأنه يعد من أعمدة الفريق الأساسية وأن النادي لا يسعى للتضحية باللاعب .. لقرائة التصريح كامل إضغط هنا





- عقد اللاعب ممتد حتى 2025





قام نادي صن داونز بتجديد عقد لاعبه الأوروجوياني جاستون سيرنو حتى موسم 2025، وذكر النادي الجنوب أفريقي في بيانا رسمي، أنه تم تمديد عقد الثنائي جاستون سيرنو ومورينا مع النادي.





- سن اللاعب

يعد سن اللاعب أكبر عائق يواجه الأهلي حيث يبلغ من العمر 29 عاما وفي الأغلب الأهلي عبر تاريخه لا يتعاقد مع لاعب أجنبي يتخطى الـ25 عاما حيث كان أكبر لاعب يتعاقد معه القلعة الحمراء يتخطى هذا السن هو التونسي على معلول.





- مستقبل الكرة المجهول





يمر الوسط الكروي حول العالم بمصير مجهول حول الدوريات ومصيرها و والأمر الذي عالجه الفيفا باستمرار عقود اللاعبين حتى بعد انتهائها مع الأندية، و من الصعب أن يفكر أي نادي في التعاقد مع أي لاعب لعدم معرفة المستوى الذي سيصبح عليه عقب الاستئناف.





- اللعنة اللاتينية

الأهلي سبق وأن تعاقد مع البرازيلي بينيو موسم 2001/2002 قبل أن يرحل اللاعب دون أي بصمة، كما وقع مع الكولومبي كاستيلو و رحل دون مشاركة تذكر.





كما وقع الأهلي مع البرازيلي فابيو جونيور فى 2011 قبل أن يرحل أيضًا، دون بصمة في هجوم الفريق.