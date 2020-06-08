ربنا يقدرني واجي فرحك ونكسرلك الدنيا.. حسن شاكوش يشكر مصممة ديزاين حفل خطوبته.. شاهد

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لحسن شاكوش بعد حفل خطوبته.





وظهر حسن شاكوش في فيديو موجها الشكر لمصممة ديزاين حفل خطوبته داخل منزل خطيبتة قائلا: "انا بشكرك على احلى جيزان وربنا يقدرني واجي فرحك ونكسرلك الدنيا متشكرين يا احلى يارا".







يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح برومو أغنيته الجديدة التي تجمعه بالفنان حسن شاكوش، التي تحمل اسم "بيتعملى 100 حساب"، من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".







تقول كلمات الأغنية :" بيتعملي 100 حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. احنا الرجولة والأدب والاحترام .. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب".





أول فيديو من خطوبة حسن شاكوش.. شاهد

"ميكولش عشنا وملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على اخوه يميل .. كلمتنا واحدة وعـ الحلال متربيين .. في اي حتة معروفين من غير دليل".