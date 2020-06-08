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سيارات

4 نصائح مهمة لتفادي المطبات على الطريق

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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أماني نوار
المطبات الصناعية هي من أهم طرق السلامة التي تتبعها جميع دول العالم، بالإضافة إلى أنه ابتكار اوجدته المرور لكبح قياد السائقين أثناء السفر خاصة على الطرق السريعة  ولكن في نفس الوقا  يساهم المطب في إذاء  السيارات والسائقين في حال عدم الانتباه لها وتفاديها بشكل جيد. .
ويوجد بعض التعليمات التي يمكنك انت تتبعها للتفادى بها المطبات على الطريق:

1-يجب على قائدي السيارات الانتباه دائما لإرشادات إدارة المرور والتي تبين وجود أماكن المطبات وذلك من خلال اللواحات الإرشداية خاصة وإن كان يقود في طريق لا يعتاد عليه السير .

2- يجب تخفيف السرعة بقدر الإمكان قبل تخطي المطب بعدة أمطار وذلك حتى لا يتم الأصطدام بالمطب بشكل قوى وذلك يؤدي إلى تلف  السيارة من الأسفل .

3- ارتداء حزام الامان هو من أهم العوامل التي تحافظ على سلامتك ولذلك يجب المحافظة على ارتدائه دائما أثناء القيادة لأنه يعمل على حمايتك

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4- حال التمسك بعجلة القيادة في حال عدم رؤيتك للمطب في وقت مبكر فإنك ستضطر اجتياز المطب بسرعة عالية، فيجب حينها أن تتمسك بمقود القيادة جيدا ولا تستخدم المكابح بشكل مفاجئ حتى لا تؤذي نفسك وتجلب الضرر لسيارتك.

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