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رياضة

استعددنا جيدا لاستئناف الدوري.. كيكي سيتين يتحدى ريال مدريد بتصريحات قوية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
تستعد عجلة منافسات الدوري الإسباني، للدوران من جديد، في الحادي عشر من يونيو الجاري، حين يلتقي ريال بيتيس خصمه إشبيلية، في ديربي أندلسي مرتقب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا، برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد، أقرب ملاحقيه، مما يضمن لنا منافسة نارية، خاصة في ظل تبقي 11 جولة فقط على ختام المنافسات الإسبانية.
 
وتحدث المدير الفني كيكي سيتين، بشأن العديد من الأمور الهامة بالنادي الكتالوني، كما تطرق إلى أمر منافسة ريال مدريد، في ظل غياب الجماهير عن الحضور للملاعب.

وقال المدرب الإسباني لـ"موفيستار"،: "لا أعرف كيف يمكن للغياب الجماهيري أن يؤثر على ريال مدريد، لست عرافًا".

وأضاف: "اعتقدت أن برشلونة سيتوج باللقب، بسبب الظروف والوباء، وكنت أعتقد أنه من غير الممكن أن نستكمل الموسم".

وأتم: "لم يكن لدينا سوى القليل من الوقت من أجل الاستعداد للعودة من جديد، لكننا قمنا بما يكفي من تدريبات، وخاصة البدنية".
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