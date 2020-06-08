كوريا الجنوبية تسجل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 11 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم /الاثنين/ أن كوريا الجنوبية سجلت 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألف و814 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الـ38 حالة الجديدة، جاءت 33 حالة لانتقال العدوى محليا، و5 حالات قادمة من الخارج حيث اكتشفت 22 حالة في سول، و7 حالات في إقليم كيونج كي، و4 حالات في إنتشون.

ومن بين الـ5 حالات القادمة من الخارج، اكتشفت 3 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار، وحالتان أثناء العزل الذاتي في المنزل.

وشهد العدد اليومي لحالات الإصابة تراجعا طفيفا عن يومي 6 و7 عندما سجل 51 حالة و57 حالة على التوالي، ولكن هناك توقعات بأن تصبح حديقة ملاهي "لوتيه وورلد" في سول، مصدرا آخر للعدوى الجماعية في سول على خلفية زيارة طالب الثانوية العامة مصاب بفيروس كورونا لها بعد ظهر يوم 5 يونيو الجاري.

ويبلغ المعدل اليومي لزوارها حوالي ألفي شخص، غير أن عدد الزوار في الفترة المتزامنة مع زيارة المصاب، يصل إلى حوالي 690 شخصا.