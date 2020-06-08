3 مدن يستجاب فيها الدعاء .. علي جمعة يكشف عنها

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن هناك ثلاث مدن يستجاب فيها الدعاء : المدينة الأولى هى "القدس الشريف" حررها الله سبحانه وتعالى من البغاة ومن الطغاة وردها سالمة لأصحابها المسلمين العرب الذين احسنوا إلى الناس أجمعين فلم يغلقوا فى وجه أحدٍ من العالمين هذا المكان المقدس الذي هو مدينة السلام والذي هو مبعث الأنبياء .





وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" النبي في الإسراء والمعراج صلى بالناس في هذه الربوة المباركة التي بُنى عليها المسجد الأقصى { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ } إذن فهذه بركة مكان ، بركة مكان جعلت رسول الله يقول : "إن الصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة في غيره" . وفي رواية "بخمسين ألف صلاة" ، إذن الصلاة في الكعبة بمائة ألف صلاة ، وفي المسجد النبوي بألف صلاة ، وفي القدس بخمسمائة صلاة ، هذا هو المشهور ، وهناك روايات تجعل القدس بخمسين ألف صلاة ؛ فتكون تالية للكعبة المشرفة باعتبارها أنها كانت أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين





وأوضح جمعة أن حجم مدينة القدس كلها كيلو ونص مربع فهى مدينة صغيرة ، أنشأ عليها وجدد صورها السلطان محمود من السلاطين العثمانية ، هذه المدينة هى رمز كبير ولها مكانة في الشريعة ولها مكانة في استجابة الدعاء ، يقول البوصيري (بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم) وكأن الدعاء الذي في المسجد الأقصى هو دعاء مبارك مستجاب له ، ولو لم يستجب الله لدعاء المقادسة وأهل الله في القدس لأحتلتها إسرائيل من زمن بعيد ولكن الله سلم ، نسأل الله السلامة وتحرير هذه الأماكن المقدسة الشريفة حتى تعود إلى أصحابها .



