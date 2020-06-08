كثافات مرتفعة بالدائري.. حالة الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية في النشرة الصباحية للمرور

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والمحاور الهامة والطرق الرئيسية.





وأشارت المصادر الي ارتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق الكونيسة بإتجاه المنيب والمعادي.





كما يشهد الطريق تكدس مروري أعلى مناطق القومية العربية بإمبابة.





وكذلك يشهد الطريق كثافات مرورية بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي في القادم من السلام والمرج.





فيما تستقر الحالة المرورية على محور ٢٦ يوليو بالاتجاهين، مع استقرار في الحركة على محور روض الفرج، ومحور الضبعة.





وتشهد طرق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي سيولة مرورية تامة، مع استقرار الحركة على طريق شبرا - بنها الحر.





ويشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية من مناطق الطريق الدائري حتى جسر السويس.





ويشهد طريق السويس الصحراوي كثافات مرورية بمناطق البوابات، مع استقرار الحركة على طريق الدائري الإقليمي.





وتستقر الحالة المرورية على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطرق الفيوم والواحات وأسيوط الغربي، مع استقرار الحركة على طريق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا.



