نجم إنتر ميلان السابق: كان بإمكاني أن أصبح أفضل من ميسي وكرستيانو

أكد ويسلي شنايدر، النجم السابق لانتر ميلان، أنّه كان بإمكانه أن يكون اللاعب الأفضل في العالم مثل ميسي ورونالدو، ولكنّه أحب الاستمتاع بحياته ولم يرغب في أن يقدم تلك التضحيات التي قدّمها الثنائي الأسطوري.
وقال شنادير في تصريحات لموقع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو: "كان من الممكن أن أصبح مثل ميسي ورونالدو لكن ببساطة لم أشعر أن ذلك مناسب بالنسبة لي في هذا الوقت".
وأضاف" "أنا أحب الاستمتاع بحياتي وأفعل ما أشاء وما يحلو لي، أما ميسي ورونالدو فهما مختلفان ويقدمان الكثير من التضحيات.. ولا يشعرني ذلك بالضيق فهو اختياري، وذلك مناسب لي، كما أن مسيرتي الكروية كانت بالرغم من هذا مذهلة".
وحول رأيه في لاوتارو مارتينيز لاعب الأنتر القريب من برشلونة قال: "هو لاعب قوي للغاية ويجب أن يبقى في إيطاليا، هو واحد من الأفضل وعليه الفوز بأي شيء قبل المغادرة، ومن ثم بإمكانه الرحيل، ولو كنت مكانه لرحلت إلى ريال مدريد وليس برشلونة".