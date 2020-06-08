رئاسة الجبلاية .. أحمد شوبير يعلن خطته لتطوير الكرة المصرية



قدم الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى السابق، تصورًا لقيادة اتحاد الكرة حال فوزه بمنصب الرئيس خلال الانتخابات المقرر إقامتها فى العام الجاري.





وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "لو كنت رئيسًا لاتحاد الكرة سأقوم بتشكيل رابطة لأندية الدورى الممتاز وأخرى لأندية القسم الثانى عن طريق الانتخاب لتفرز شخصيات محترمة أترك لها كل الصلاحيات لإدارة منظومة الكرة".





وأضاف أحمد شوبير: " مثلما هو الحال فى الدوريات الكبرى، ولا أتدخل مطلقًا فى أى قرار ولا يطلب منى رئيس نادي تأجيل مباراة فأوافق أو يطلب منى مسئول استثناء فى شىء ما سيكون ردى ماليش دعوة ".

وتابع: "لم نسمع أن الاتحاد الإسبانى مثلا يشتكى أن رابطة الأندية سحبت صلاحياته أو هددت كيانه كرئيس للاتحاد، فمثل هذه الاختصاصات هى السبيل الوحيد لنجاح أى كيان " .





وأكمل أحمد شوبير : " أؤمن أنه ليس هناك شخص قوى بدون وجود أقوياء معه، فى كل مناحى الحياة لن تكون قويًا دون أن ترتكن خلفك على أقوياء يساندونك، وبخلاف ذلك لن ينصلح حال الكرة المصرية مهما فعلنا".