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أخبار العالم

بعد ترحيبها بـ إعلان القاهرة.. روسيا: لا نخطط لإجراء اتصالات مع فائز السراج

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:15 م
روسيا: لا خطط لإجراء
روسيا: لا خطط لإجراء اتصالات مع فائز السراج
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها لا تخطط لإجراء اتصالات مع رئيس حكومة الوفاق الليبية غير المعتمدة فائز السراج.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين ردا على سؤال من الصحفيين في هذا الصدد: "لا، اليوم لا تخطط روسيا لإجراء أي اتصالات مع فائز السراج".

وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن السراج يعتزم زيارة موسكو بعد زيارته إلى تركيا.

وكانت السفارة الروسية في القاهرة، قد أعربت عن ترحيبها بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، وذلك عقب صدور "إعلان القاهرة"، الذي تضمن مبادرة تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية عبر وقف فوري لإطلاق النار وتفكيك الميليشيات المسلحة وسحب القوات الأجنبية.

وبحسب بيان للسفارة الروسية في القاهرة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، قالت السفارة: "نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".

وأضافت السفارة: "تقدمت مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في ليبيا".
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