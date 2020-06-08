معيط : إجراءات مصر الاقتصادية ساهمت في تخطي أزمة كورونا وكنا نستهدف الوصول لنمو 6%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا كان قد تعافى، موضحًا أن الاقتصاد وصل لمرحلة ممتازة.





وأضاف محمد معيط وزير المالية خلال مؤتمر صحفى بحضور وزير الإعلام أسامة هيكل، والمذاع على قناة دي أم سي، أن الدولة كانت تستهدف معدلات نمو تصل لـ 6 %، وكان هناك تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى، أى أن هناك زيادة فى الإيرادات عن المصروفات.





وأوضح محمد معيط وزير المالية أن ايرادت هذا العام كانت تزيد على العام الماضي بـ 104 مليارات وكنا نتوقع الوصول لـ 120 مليارا فى زيادة عن الايرادت عن المصروفات بنهاية العام.





ولفت محمد معيط وزير المالية إلى أن الوزارة كانت تتوقع وصول العجز لـ 7.2 بعد أن وصل لـ 16 %، وأن الدين قد وصل لـ 8 % من الناتج المحلى الإجمالى، وكنا نتوقع وصوله لـ 0.83 %.





وأشار محمد معيط وزير المالية إلى أن الاجراءات الاقتصادية التى تمت فى الماضى ساهمت فى المرور من أزمة كورونا.