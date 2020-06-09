تعرف على مواصفات أزيرا 2021 في السعودية .. صور

أطلقت شركة هيونداي موتور اليوم الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة أزيرا موديل 2021 لتكون بذلك أحدث مركباتها لهذا العام في المملكة العربية السعودية.

تجديد شاملة لـ أزيرا 2021

ويوفر الطراز الجديد من هيونداى أزيرا 2021 ، والمصمم ليعمق معاني الرفاهية والفخامة، مظهرًا جذابًا ومتميز مع أحدث الميزات والتكنولوجيا المتطورة. وستتاح أزيرا في صالات العرض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية اعتبارًا من هذا الشهر.

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قوة واداء أزيرا 2021

ويتوفر التصميم الجديد من أزيرا بخيارين للمحرك حيث يمكن للعملاء اختيار محرك التدفق الذكي Smart Stream Gasoline 2.5 GDI الذي يعتمد على الحقن المباشر للوقود، أو محرك 3.5 Gasoline MPI المعتمد على نظام حقن الوقود المتعدد النقاط. وباستخدام تقنية الحقن المزدوج التي توفر اقتصادًا وقوة أفضل للوقود، يقدم محركSmart Stream Gasoline 2.5 GDI قوة لا تصدق بتسارع يصل إلى قوة 198 PS حصان أوروبي عند وصول السيارة إلى rpm 6000 دورة في الدقيقة، بينما يمكن تحقيق أقصى عزم دوران في 25.3kgf-m عند وصول المحرك إلى 4500 دورة في الدقيقة.

ويمكن لمحرك حقن الوقود المتعدد النقاط الجديد من أزيرا 3.5 MPI الوصول إلى قوة 290 ps حصان أوروبي عند rpm 6000 دورة في الدقيقة مع أقصى عزم دوران 34.5 kgf-m عند وصول المحرك إلى 4500 دورة في الدقيقة، وذلك من أجل قيادة أكثر تناغم وراحة للسائق. ويحتوي كلا المحركين على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

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التصميمات الداخلية والخارجية

الطراز الجديد من أزيرا 2021 يتضمن تغييرات كبيرة في التصميم الداخلي والخارجي، فتم تجديد الجزء الأمامي من السيارة بعمل تغييرات في شبكة المبرد المدمجة، مع وضع مصابيح أمامية بنظام إضاءة LED، حيث تم تركيب مصباح أمامي LED ومصابيح نهارية مخفية (مدمجة) (DRL) مع تصميم إضاءة بنظام ستارلايت رائع.

ويعكس الجزء الخلفي من السيارة تراث أزيرا الفريد والمحبب لعملائها، مع قاعدة عجلات أطول وخطوط جانبية انسيابية رشيقة، وعلاوة على تصميم المصد الخلفي المعزز، يحتوي الشكل الجديد للسيارة على مصباح خلفي LED أطول وأكثر أناقة، ويتميز أنبوب كاتم الصوت المزدوج بشكل أوسع، وبمظهر متوازن.

ويستكمل التصميم الخارجي الفاخر للسيارة، بتصميم داخلي أنيق للمقصورة يتضمن لوحة 12.3 بوصة ونظام ملاحة فيديو وصوت عالي الدقة (AVN) ونظام (SBW) ونظام الشحن اللاسلكي وترقيات لفتحات التهوية. ويمكن للسائقين أيضًا الاختيار من بين 64 خيارًا مختلفًا للألوان عند استخدام مصباح C / Pad.





التقنية الحديثة لـ أزيرا 2021

التصميم المبتكر للجيل الجديد و التقنية الحديثة، تحقق شعورا يمتزج فيه الإعجاب بالأمان، فمع مصباح التوجيه الاحتياطي الأنيق، وباستخدام الإضاءة الموجهة على الأرض المحيطة بالمركبة، يصبح لدى السائق أمكانية رؤية أفضل أثناء الظلام.

كما تشمل الميزات الجديدة الأخرى جهاز التحكم في الطقس بشاشة تعمل باللمس، وشاشة رؤية الزاوية العمياء، وشاشة الرؤية الشاملة (البانورامية)، ونظام لتفادي الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية (RCCA) الذي يوقف السيارة عند اكتشاف سيارة تقترب عند الرجوع للخلف.

وتم تثبيت قفل قوي للأطفال، لزيادة عوامل السلامة، مع ميزة المساعدة على الخروج الآمن (SEA) التي ستنبه الراكب إلى عدم فتح الباب عند اقتراب أي سيارة.





تصريحات لـ هيونداي للشرق الأوسط

وصرح بانغ سونغ جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: "لطالما كانت أزيرا واحدة من أكثر سيارات هيونداي شعبية وانتشارا حول العالم، ونحن سعداء لإطلاق أحدث طراز منها للعملاء في المملكة العربية السعودية والمنطقة قريبًا. وبفضل عمليات التطوير الكبيرة التي جرت للسيارة، سيتمكن الناس من ملاحظة التغييرات بسهولة داخل السيارة وخارجها، خاصة مع العديد من الميزات الجديدة مثل مصباح C / Pad وشاشة رؤية الزاوية العمياء، التي ستجعلها تتفوق على السيارات الأخرى في فئتها، ونعتبر أن أزيرا مثالا على ارتقاء هيونداي بمعاييرها في تصميم سيارات متطورة عالية أداء".





اختيار الوان أزيرا 2021

ويمكن للعملاء الاختيار من بين ثمان خيارات خارجية للألوان، متوفرة في طلاء لؤلؤي أو معدني، مثل بلاك فورست الجديد تماما، والازرق المتوهج "أكسفورد بلو"، والفضي المتوهج، و"نكتون جراي" الرمادي الفاخر، والهامبتون جراي، والفضي المتلألئ، والأبيض الكريمي، والأسود الفخم "بلاك مدنايت".

وتتاح المقصورة الداخلية في ألوان ثلاثة هي الأسود ولون الكحلي الأنيق والجديد، والبيج، بحيث يمكن للعملاء الاختيار من بينهم، كما يتوفر اختيار المقصورة من جلد اصطناعي أو أصلي أو جلد نابا حسب اللون الذي تم اختياره، لتستعد أزيرا المطورة بتلك الإضافات لأن لتكون رمزًا لنجاح جديد تحققه هيونداي في المنطقة.