AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات وأسعار هيونداي نوسان hyundai tucson بعد تصدرها مبيعات الكوري و الـ suv في مصر .. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
اشرف عطية
اعلن تقرير الاميك تصدر السيارة هيونداي نوسان hyundai tucson مبيعات السيارات الكورية و السيارات ال suv في مصر لعام 2020 .

هيونداي توسان hyundai tucson سيارة عائلية اثبتت جدارتها في السوق المصرية واستطاعت أن تنافس جميع السيارات الأخرى في فئاتها بقوة بل تتفوق عليها بجدارة، بسبب مزاياها التي تتسم بالقوة والعملية والأمان والجودة العالية وأسعارها التي تناسب جميع شرائح العملاء وقدراتهم الشرائية واحتفاظها بأعلى قيمة عند إعادة البيع.

مواصفات هيونداي توسان hyundai tucson


تأتى هيونداي توسان hyundai tucson بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و1600 سي سي Turbo GDI وتتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HACونظام الاتزان الالكتروني عند المنعطفات، مكابح يد الكترونية EPB مع إمكانية التثبيت Auto Hold بالإضافة الى نظام كشف النقطة العمياء BSD .

هيونداي توسان hyundai tucson متاحة أيضا بكاميرات خارجية تتيح رؤية السيارة 360⁰ مع حساسات ركن أمامية وخلفية، علاوةً على اضاءة أمامية LED تضمن رؤية استثنائية للطرق مهما كانت الظروف المحيطة واخيرًا يمكنك تثبيت مقاعد الأطفال ISO FIX لتضمن الأمان لجميع أفراد الأسرة.

 اسعار هيونداي توسان hyundai tucson في مصر

سعر hyundai Tucson يبدأ من 399.900 جنيه حتى 559.9000 جنيه لأعلى فئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات هيونداي كونا 2020 hyundai kona في السعودية "صور"

هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

سعر و مواصفات هيونداي كريتا hyundai creta 2020 .. صور

ترشيحاتنا

متى ينتهي وقت صلاة الضحى ؟.. في 4 دقائق

فيديوجراف.. "رشيد الجديدة" مدينة عالمية على أرض مصرية

مرتضى منصور يكشف السبب وراء تسريب عقود لاعبي الزمالك

3 مدن يستجاب فيها الدعاء .. علي جمعة يكشف عنها

ما القيمة الشرعية للمهر والشبكة.. وما معنى مؤخر الصداق؟

الزمالك يستبعد فكرة ضم كينو بسبب راتبه الخيالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. هذه الفئات ممنوعة من التبرع بـ البلازما

سباق علمى وتجارى .. 5 لقاحات قريبا لـ علاج فيروس كورونا

أطلق عليها النار.. مشادة بين أب سكران وابنته تنتهي بشكل مأساوي