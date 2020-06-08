مواصفات وأسعار هيونداي نوسان hyundai tucson بعد تصدرها مبيعات الكوري و الـ suv في مصر .. فيديو

اعلن تقرير الاميك تصدر السيارة هيونداي نوسان hyundai tucson مبيعات السيارات الكورية و السيارات ال suv في مصر لعام 2020 .





هيونداي توسان hyundai tucson سيارة عائلية اثبتت جدارتها في السوق المصرية واستطاعت أن تنافس جميع السيارات الأخرى في فئاتها بقوة بل تتفوق عليها بجدارة، بسبب مزاياها التي تتسم بالقوة والعملية والأمان و سيارة عائلية اثبتت جدارتها في السوق المصرية واستطاعت أن تنافس جميع السيارات الأخرى في فئاتها بقوة بل تتفوق عليها بجدارة، بسبب مزاياها التي تتسم بالقوة والعملية والأمان و الجودة العالية وأسعارها التي تناسب جميع شرائح العملاء وقدراتهم الشرائية واحتفاظها بأعلى قيمة عند إعادة البيع.









تأتى هيونداي توسان hyundai tucson بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و1600 سي سي Turbo GDI وتتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HACونظام الاتزان الالكتروني عند المنعطفات، مكابح يد الكترونية EPB مع إمكانية التثبيت Auto Hold بالإضافة الى نظام كشف النقطة العمياء BSD .







هيونداي توسان hyundai tucson متاحة أيضا بكاميرات خارجية تتيح رؤية السيارة 360⁰ مع حساسات ركن أمامية وخلفية، علاوةً على اضاءة أمامية LED تضمن رؤية استثنائية للطرق مهما كانت الظروف المحيطة واخيرًا يمكنك تثبيت مقاعد الأطفال ISO FIX لتضمن الأمان لجميع أفراد الأسرة.





اسعار هيونداي توسان hyundai tucson في مصر

