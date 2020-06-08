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سيارات

مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot .. صور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:31 م
هيونداي توسان hyundai
هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot
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اشرف عطية
اعلن تقرير الاميك تصدر السيارة هيونداي نوسان hyundai tucson مبيعات السيارات الكورية و السيارات ال suv في مصر لعام 2020 و قد حققت سيارة بيجو 3008 مبيعات جيدة ايضا فهما من اكثر السيارات تنافسا في فئة السيارات متعددة الاستخدامات suv وفي هذا السياق نعرض عليكم مقارنة بين السيارتين .



بيجو 3008 تعتبر من أفضل السيارات في فئة SUV في الشرق الأوسط، وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي يولد قوة تصل إلى 163 حصان، وعلى الجانب الآخر تأتي سيارة توسان 2020 بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي يولد قوة تصل إلى 132 حصانا، وفي هذا السياق نعرض عليكم مقارنة بين السيارتين بيجو 3008 وهيونداي توسان.

مواصفات بيجو 3008

بيجو 3008 تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة حصانية تصل إلى 163 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 9.0 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 190 كم/ساعة ومعدل استهلاك السيارة 6.5 لتر لكل 100 كم، وتأتي بخزان وقود سعته 60 لترا، مع ناقل حركة يدوي 6 سرعات، ويوجد خيار آخر وهو ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع نظام جر أمامي.


الأمان في بيجو 3008

تأتي السيارة بيجو 3008 متاحة بالعديد من مواصفات الأمان، منها حساسات أمامية وخلفية، تأتي السيارة مع 6 وسائد هوائية، نظام مانع للانزلاق، نظام مراقبة ضغط الإطارات، السيارة تأتي بمقاعد جلد، تحكم كهربائي للمقاعد، فتحة سقف بانوراما، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت سرعة، يوجد بالسيارة نظام ملاحة، كما توجد مصابيح من نوع LED، وتأتي السيارة بجنط مقاس 18 إنش.


مواصفات هيونداي توسان 2020

هيونداي توسان تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي ويولد قوة حصانية تصل إلى 132 حصانا مع عزم دوران 161 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 12.1 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 170 كم/ساعة متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات، بمعدل استهلاك السيارة للوقود هو 7.4 لتر لكل 100 كم.


الأمان في هيونداي توسان 2020

تأتي هيونداي توسان بحساسات أمامية وخلفية، أما عن عوامل الرفاهية فالسيارة تأتي بمقعد مخمل، تحكم بالمقاعد كهربائيًا، فتحة سقف بانوراما، صندوق خلفي كهربائي، وعن عوامل الأمان يوجد بالسيارة 6 وسائد هوائية، كاميرا خلفية عالية الجودة، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مثبت للسرعة، جنط بمقاس 17 إنش ومصابيح من نوع LED عالية الجودة.

مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot .. صور
مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot .. صور
مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot .. صور
مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot .. صور
مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot .. صور
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