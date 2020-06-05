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سيارات

وكيل بيجو peugeot يعلن تخفيض 20 ألف جنيه في الأسعار .. تفاصيل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:40 م
5008 peugeot
5008 peugeot
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اشرف عطية
في ظل التخفيضات التي تشهدها أسعار السيارات في مصر لعدة أسباب أبرزها تراجع المبيعات بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وعزوف المستهلكين عن الشراء بسبب انشغالهم بكيفية الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ، فقد أعلنت بعض شركات السيارات مثل شيفروليه وهيونداي وجيب تخفيضات كبيرة في أسعارها و اعلن وكيل بيجو تخفيض 20.000 جنيه.

وأعلن الوكيل تخفيض موديلات بيجو 5008 peugeot بواقع 20.000 جنيه فأصبحت تباع أول فئة بسعر519,990 جنيه بدلا من 539,990 جنيه وأصبحت تباع ثاني فئة بسعر 554,990 جنية بدلا من 574,990 جنيه و ثالث فئة بسعر 614,990 جنيه بدلا من 644,990 جنيه اما أعلى فئة فأصبحت تباع بسعر 694,990 جنية بدلا من 714,990 جنيه .

و الجدير بالذكر ان السيارة  بيجو 5008 peugeot تنافس فى فئة المركبات الرياضية متعددة الأغراض suv و تنافس بشكل مباشر سكودا كودياك  والذى يقترب كثيرًا من موديل بيجو من حيث السعر والمواصفات. ولكن حتى اليوم لا تزال بيجو 5008 تتربع على فئتها الخاصة بمبيعات المركبات ذات السبع مقاعد.

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